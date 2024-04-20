遭落石砸傷加國情侶出院 歐膩獲救…網封「躲貓貓」冠軍

花蓮大地震造成重大災情，但各界一路溫情協助，加拿大籍情侶遭落石砸傷，被送到花蓮慈濟醫院治療，住院逾10天，前天恢復良好出院，感謝醫院細心照護；天王星大樓受困的5隻貓成大眾的焦點，最後一隻乳牛色的貓「歐膩」被救出，網友感動之餘，也封牠是「躲貓貓」冠軍。

加拿大籍情侶布蘭敦、莉莉亞在中國大陸擔任教師，本月3日一同在花蓮旅遊遇上強震，遭落石砸傷的布蘭敦4日被轉送到慈濟醫院，由神經脊椎微創外科主任洪祥益緊急手術治療；莉莉亞5日從外院轉到花蓮慈院急診，經檢查發現胸椎骨折，由醫師張哲瑋接手治療，以背部支架固定骨折處。

由於2人只會一點點中文，為了讓處在人生地不熟的2人安心，除了安排同住一間病房外，院方也安排翻譯，解決語言不通及相關住院手續文件等問題，護理長余佳倫注意到他們來醫院時行李是大背包，但傷勢不適合背重物，經國際醫學中心團隊協助，為2人取得行李箱。

「歐膩」生性膽小，一直不敢現身，好在昨晚在飼主陸小姐與志工幫助下獲救。圖／飼主陸小姐提供 天王星大樓拆除期間，陸續救出受困的家貓，「歐膩」是4歲母貓，生性膽小，警覺心比較高，16日有人發現牠逃到水溝失蹤，但太多的愛貓人士找貓，踩踏水溝蓋發出聲響，讓「歐膩」不敢出來，網友在社群媒體喊話，請大家不要再到現場，避免驚動「歐膩」，反而更加找不到。

前天深夜10點多，8樓住戶發現「歐膩」現身在麗翔飯店與民宿圍牆的縫隙，通知幾名志工協助，利用竹竿讓牠走出來，在陸姓飼主聲聲呼喚下，乖乖進入誘捕籠。

陸姓飼主說，之前在水溝發現「歐膩」時，牠眼睛一直盯陌生人，不願出來，水溝也不好捕抓，住戶、志工和網友規畫找貓方式，甚至協助找寵物溝通師，很感謝大家幫忙。

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