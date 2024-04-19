花蓮地震重創觀光產業 北分署24日舉辦專案徵才
花蓮強震重創當地觀光產業，勞動部勞動力發展署北分署今天指出，24日將舉辦專案徵才活動，預計提供285個職缺，幫助受震災影響的失業勞工儘速重返職場。
北分署今天發布新聞稿指出，0403強震重創花蓮，太魯閣國家公園修復期無法估算、無限期封園，位於太魯閣內的文創旅宿「山月村」也因地震影響，宣布提前解約全數員工。
北分署說，為維護「山月村」勞工就業權益，第一時間已經掌握員工名冊，提供專案就業服務，今天偕同花蓮縣政府社會處，在「太魯閣國家公園管理處會議室」舉辦就業資源說明會，為「山月村」勞工提供就業轉銜服務，協助速返職場。
北分署也提到，現場已經收取34名員工的求職登記表，後續將持續掌握受資遣員工需求，提供客製化服務。
另外，為協助受0403花蓮震災影響大量解僱、資遣的失業勞工儘速回到職場，北分署說，已規劃24日在「花蓮縣勞工育樂中心1樓大禮堂」，舉辦專案徵才活動。
北分署表示，目前已邀請遠雄海洋公園、花蓮慈濟醫院、曾記（米麻）糬、宜蘭山形閣等16家廠商、提供285個職缺，幫助受震災影響的失業勞工儘速重返職場，回到生活常軌。
北分署指出，有關花蓮地區就業服務、徵才活動訊息，都可洽詢花蓮就業中心、玉里就業中心等。
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