花蓮強震捐款 日本維新會黨魁：台灣是珍貴友人

日本第二大在野黨「日本維新會」黨魁馬場伸幸17日至駐日代表處拜會駐日代表謝長廷，慰問花蓮震災，並捐款3000萬日圓。馬場表示，捐款是議員每月從薪水自掏腰包的公積金，台灣是珍貴、重要的友人，盼有助於花蓮重建。

謝長廷在駐日代表處接見日本維新會代表（黨魁）、眾議員馬場伸幸、眾議員井上英孝以及參議員石井章。

在會談時，謝長廷首先感謝日本維新會在花蓮地震發生後，第一時間就表達慰問並決定捐款3000萬日圓（約新台幣644萬元），這對於台灣的災後重建及災區的救助將是強大的支柱，他謹代表政府表達謝意，相信台灣民眾會很感動、很感謝。

2018年花蓮發生地震時，日本維新會代表也到駐日代表處表達慰問，並捐款1000萬日圓，此事讓謝長廷記憶猶新。

謝長廷說，台日只要有遇到災害都會互相幫助，形成善的循環。台日兩國人民跨越國界，彼此關懷與互助，這種精神就是善的循環，值得推廣到全世界。

馬場表示，這次捐款是日本維新會的議員每個月拿出口袋錢累積的公積金，如果哪裡有震災或天災的話，就拿出來捐贈，基本上都是在日本國內捐比較多，但因為台灣是珍貴、重要的友人，對於花蓮發生大地震，日本維新會希望能略盡棉薄，表達慰問的心意。

馬場去年8月到台灣訪問時，原本計畫到花蓮看看2018年震災後復興的情況，但要出發的當天颱風來襲，臨時取消前往。他希望下次訪台時，能到花蓮參觀。

馬場說，這次花蓮地震後，被震倒的建築物，3天後就被拆除，瓦礫垃圾堆也被清除。他從電子媒體看到前後的對比，讓他印象深刻。此外，花蓮的避難所（災民收容所），在第一時間就搭起帳棚，相較之下，日本的災後應對沒能做得那麼好，他認為日本今後有很多該向台灣學習之處。

花蓮地震後，日本各界高度關注，包括第一時間日本政府表達慰問，並捐贈100萬美元。除了許多縣市府廳設募款箱外，許多民間企業，藝人團體等也表達慰問並捐善款。日本三大連鎖便利商店7-11、全家（FamilyMart）及羅森（Lawson）等全日本共逾5萬家店鋪設募款箱，想協助花蓮重建。

井上英孝受訪時表示，日本石川縣能登今年元旦發生強震後，台灣在第一時間就施以援手。這就是平時的累積，才會讓這次伸出援手的風氣這麼盛，他很樂見這樣的情形。

謝長廷受訪時表示，日本維新會是議員們用每個月薪水一部分累積的錢來支援台灣，令人感到非常的溫暖。不同國家的人在困難時可以互相支援，超越這個困難，這是非常難得的。

謝長廷日前造訪熊本縣時，在熊本機場也看到募款箱。他說，起初以為是台灣設的，後來才知是當地自動自發設的募款箱。這種超越國界自動伸出援手、互相幫助的行為，是最高的境界。

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