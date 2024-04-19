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加籍情侶花蓮地震遭落石砸傷 治療2週後順利出院

中央社／ 花蓮縣19日電

加拿大籍情侶布蘭敦（Brandon） 和莉莉亞（Lelia）在3日花蓮強震時遭落石砸傷，頭部、左腳踝及胸椎骨折，經治療後恢復良好，傷後不適合背包包，昨天出院醫院貼心準備行李箱。

布蘭敦和莉莉亞在中國擔任教師，利用假期來台灣旅遊，在花蓮碰上芮氏規模7.2地震，2人遭落石砸中送醫，傷勢嚴重陸續被轉院到花蓮慈濟醫院。

花蓮慈濟醫院指出，布蘭敦頭部開放性骨折、左腳踝骨折，到院時神經脊椎微創外科主任洪祥益緊急安排手術治療；相隔1天莉莉亞也轉院，經檢查發現胸椎骨折，由醫師張哲瑋接手治療，以背部支架固定骨折處。

由於2人只會一點中文，國際醫學中心安排專人協助翻譯，慈濟醫院指出，莉莉亞在強震中受到驚嚇，又在人生地不熟的地方住院，院方特別讓2人同住一間病房，安排身心科醫師及靜思精舍師父前往關懷。

歷經2週照護，布蘭敦和莉莉亞恢復良好，出院前，護理長余佳倫注意到他們隨身行李是背包，考量他們傷勢不適合背重物，院方主動協助從環保教育站取得行李箱。

布蘭敦和莉莉亞看到行李箱很感動，頻頻向照護團隊道謝，他們說，治療期間醫院因為語言不通，院方細心協助翻譯、住院手續等文件問題，連出院的行李也照顧到。

國際醫學中心組長戴媺凌說，仍有複診需求，會持續與2人保持聯繫，追蹤後續復原的狀況。

0403花蓮大地震 花蓮強震

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