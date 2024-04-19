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震後16天 花蓮天王星大樓最後受困貓「歐膩」尋獲

中央社／ 花蓮縣19日電

花蓮天王星大樓因強震傾倒，救援受困貓成焦點，大樓拆完「歐膩」仍沒找到，飼主及愛貓人士不放棄，連日在附近街道及下水道尋找，昨天深夜成功尋獲，身體狀況良好。

天王星大樓拆除過程發現受困貓、雞，工程人員拆除過程小心翼翼，數次暫停確認受困寵物不在拆除範圍，還2次爬上傾斜大樓救援，過程透過媒體直播，引起各界關注。

受困貓包括罹難者康姓老師的橘白貓「貓咪」、8樓余姓女子養的3隻貓及5樓陸姓女子的黑白貓「歐膩」，拆除過程有4隻獲救，「歐膩」躲在衣櫃被發現後，跳出大樓外，飼主陸姓女子、里長張東耀及愛貓人士在周圍放置誘捕籠。

志工們輪班在附近守候、更換誘捕籠食物，曾發現「歐膩」跑進下水道，就連日打開10多個水溝蓋，拿著手電筒尋找，誘捕籠幾次誤捕周圍流浪貓，就是沒看到「歐膩」出現。

3貓飼主余姓女子也加入尋貓行列，昨天晚間10時許在附近飯店防火巷發現「歐膩」，7名志工帶著工具分兩側夾擊，一邊用竹竿趕貓，飼主陸姓女子拿著網子不斷呼喊，「歐膩」終於認出主人聲音，走向主人方向，相隔16天終於獲救。

陸姓飼主今天受訪表示，4歲的「歐膩」很膽小、怕生，害怕時就會躲起來，很感謝這麼多人幫忙，規劃搜救方式、找寵物溝通師，10多天都沒放棄，非常謝謝大家的幫忙。

陸姓飼主說，「歐膩」身體狀況不錯，嘴巴有點小傷口，已經送到動物醫院治療跟觀察。

花蓮天王星大樓受困貓「歐膩」，震後受困16天，因膽小不斷躲藏，18日晚間終於成功獲救，身體狀況良好，飼主陸小姐感謝志工及民眾的關心及幫忙。中央社（飼主陸小姐提供）
花蓮天王星大樓受困貓「歐膩」，震後受困16天，因膽小不斷躲藏，18日晚間終於成功獲救，身體狀況良好，飼主陸小姐感謝志工及民眾的關心及幫忙。中央社（飼主陸小姐提供）

0403花蓮大地震 花蓮強震

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