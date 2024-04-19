聽新聞
test
0:00 / 0:00

震災房損減免稅 桃園申請掛零

聯合報／ 記者陳俊智鄭國樑／桃園報導

0403地震造成桃園多處大樓建物受損，市府開出7張紅單、44張黃單，不分黨派議員都關心民眾房屋修繕補償及稅務減免措施，但市府地稅局至今尚無受理任何減免申請案，許多議員昨天質疑宣導力道不足，恐造成民眾權益損失。

地稅局長姚世昌表示，震災除了有社區公共空間修繕補助，針對個人受災戶也有房屋稅減免措施，地稅局除了被動收案，也有嘗試透過建管處與住家被貼紅黃單的民眾聯繫，但行政作業流程還在跑，後續會加速辦理，也會透過鄰里系統跟社區宣傳，加強國稅局、監理站等中央單會的橫向聯繫。

市府都市發展局也指出，受理0403震損建物通報已完成階段勘災，合計通報763件，受理申請鑑定698件，昨天開始啟動3大專案修繕補助，紅單補強全額補助，以150萬元上限；黃單修繕補助修繕費用的85%，上限100萬元。至於，未列管紅、黃單的社區，由管委會循往年申請公寓大廈修繕補助模式申辦。

市府統計0403地震後，經建築技師及結構技師鑑定達有居住安全疑慮須貼紅單警示7件，黃單44件，市府前天公告修繕相關補助，但主要補助對象為紅、黃單建物、社區大樓公共空間及有意都更社區，對於個人民宅受損著墨較少，成為議員昨天質詢地稅局的重點。

許多議員反映民眾對於地方稅務減徵及退還的辦法不甚了解，甚至有人跑到國稅局，才知道自己的業務屬於地稅局。此外，地震發生至今半個月，地稅局尚無受理任何減免申請案，宣導力道不足，不僅要主動，被動接收資訊方面也要加強，與國稅局、監理站等單位合作，提供一站式服務，省去民眾舟車勞頓。

0403花蓮大地震 地震 建築 花蓮強震

延伸閱讀

壽險業者買不動產開胡了！南山人壽砸逾23億購入桃園商辦、台南廠房

花蓮縣府公告震損建物修繕補助 大樓每棟300萬元上限

欠稅逾20年！桃園4欠稅大戶3.1億元稅款難追 地稅局走法律程序

桃園連3天停電民怨炸鍋 龍潭人怒批台電：又要怪小動物和樹木？

相關新聞

災損書審調高到30萬 申請延為3個月

花蓮地震造成災民財物損失，財政部昨表示，今年「綜合所得稅災害申報損失總金額書面審核金額」，從15萬調高至30萬元。北區國...

震災房損減免稅 桃園申請掛零

0403地震造成桃園多處大樓建物受損，市府開出7張紅單、44張黃單，不分黨派議員都關心民眾房屋修繕補償及稅務減免措施，但...

震後焦慮難眠… 花縣府免費諮商

花蓮大地震造成砂卡礑步道有多名罹難者，最前線的花蓮縣特搜隊員與義消連日搜救，心理壓力大，傳出有人感覺有「洗不掉的大體味」...

減輕災後重建戶負擔 內政部將研議補助住戶重建費用

行政院副院長鄭文燦18日下午跨部會召開403花蓮地震災後復原重建相關會議，內政部長林右昌表示，內政部將與賑災基金會研議補...

鄭文燦：將投入逾200億 災後復原重建及紓困振興措施

行政院副院長鄭文燦18日召開「113年0403花蓮地震災後復原重建工作確認總經費需求」研商會議，並邀請花蓮縣政府與會討論...

內政部將研議補助花蓮住戶重建費用 基準曝光

0403地震重創花蓮，行政院副院長鄭文燦今主持「災後復原重建工作確認總經費需求」跨部會議，目前花蓮縣災後強制拆除的建物共...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。