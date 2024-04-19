震災房損減免稅 桃園申請掛零

0403地震造成桃園多處大樓建物受損，市府開出7張紅單、44張黃單，不分黨派議員都關心民眾房屋修繕補償及稅務減免措施，但市府地稅局至今尚無受理任何減免申請案，許多議員昨天質疑宣導力道不足，恐造成民眾權益損失。

地稅局長姚世昌表示，震災除了有社區公共空間修繕補助，針對個人受災戶也有房屋稅減免措施，地稅局除了被動收案，也有嘗試透過建管處與住家被貼紅黃單的民眾聯繫，但行政作業流程還在跑，後續會加速辦理，也會透過鄰里系統跟社區宣傳，加強國稅局、監理站等中央單會的橫向聯繫。

市府都市發展局也指出，受理0403震損建物通報已完成階段勘災，合計通報763件，受理申請鑑定698件，昨天開始啟動3大專案修繕補助，紅單補強全額補助，以150萬元上限；黃單修繕補助修繕費用的85%，上限100萬元。至於，未列管紅、黃單的社區，由管委會循往年申請公寓大廈修繕補助模式申辦。

市府統計0403地震後，經建築技師及結構技師鑑定達有居住安全疑慮須貼紅單警示7件，黃單44件，市府前天公告修繕相關補助，但主要補助對象為紅、黃單建物、社區大樓公共空間及有意都更社區，對於個人民宅受損著墨較少，成為議員昨天質詢地稅局的重點。

許多議員反映民眾對於地方稅務減徵及退還的辦法不甚了解，甚至有人跑到國稅局，才知道自己的業務屬於地稅局。此外，地震發生至今半個月，地稅局尚無受理任何減免申請案，宣導力道不足，不僅要主動，被動接收資訊方面也要加強，與國稅局、監理站等單位合作，提供一站式服務，省去民眾舟車勞頓。

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