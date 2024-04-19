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災損書審調高到30萬 申請延為3個月
花蓮地震造成災民財物損失，財政部昨表示，今年「綜合所得稅災害申報損失總金額書面審核金額」，從15萬調高至30萬元。北區國稅局官員指出，若申報損失金額在30萬元以下，民眾只要於申報期限內填報個人災害損失申報（核定）表，並檢具受損財產的照片或有關憑證，國稅局將以書面審核，不必再派員實地勘查。
此外，只要是北區國稅局轄區，包括新北市、桃園市、基隆市、新竹市、新竹縣、宜蘭縣、花蓮縣、金門縣及連江縣的民眾，申請災害損失受理期間將延長為3個月（自今年4月4日起算），方便民眾有充裕時間清理家園及申請稅捐減免。
國稅局官員說，這次調整個人災害損失書面審核金額，是參考民國87年至113年第1季消費者物價指數（CPI）累計平均漲幅、營造工程物價指數累計平均漲幅、國產與進口品物價指數累計平均漲幅，並綜合考量國稅稽徵人力及外界反映意見，將個人適用災害損失書面審核金額調高為30萬元，加速災害損失報備及審查流程，以簡政便民。
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