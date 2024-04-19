震後焦慮難眠… 花縣府免費諮商

花蓮大地震造成砂卡礑步道有多名罹難者，最前線的花蓮縣特搜隊員與義消連日搜救，心理壓力大，傳出有人感覺有「洗不掉的大體味」，也有隊員看到5歲女童罹難，忍不住落淚，所幸目前沒有隊員有創傷後壓力症狀（PTSD），但消防局仍提供團體與個人心理諮商講座，衛生局也有免費諮商服務。

砂卡礑步道有6人遭土石掩埋，還有2人失聯，搜救人員看見遺體遭重壓變形，救出時已嚴重腐敗、散發臭味等，心理產生衝擊。

消防局第一大隊副大隊長温宗豪說，特別觀察新進人員及義消的表情與反應，大多能看出有無異狀，在砂卡礑救援後，有幾個義消心理有點狀況；雖然自己救援過很多次，但他有幾天睡不太好，一直評估隔天的救援行動，現在新加坡夫妻搜救任務暫停，只能盡量放空，才能好好休息。

特搜大隊長簡弘丞指出，砂卡礑步道救援游家五口，最後一名被救出的是5歲女童，看到這麼小的孩子遇難，「很多搜救員眼眶都是淚」。

衛生局結合諮商資源，即日起提供免費心理支持服務，撥打1925安心專線或致電03-8351885分機403尋求協助，服務持續至明年4月2日。目前有8名一般民眾求助，都是因地震產生焦慮、失眠等，評估有需求者會提供3至6次一對一諮商，每次約50至60分鐘。

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