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核二廠出水口驚見男浮屍 垃圾袋套頭、綁住雙腳死因可疑

天王星大樓取證畢 花檢建檔失聯新加坡夫妻家屬DNA

中央社／ 花蓮縣17日電
太魯閣國家公園砂卡礑步道仍有新加坡夫妻兩人失聯，日前家屬強忍悲傷，在砂卡礑步道上的橋面舉辦招魂法會。圖／花蓮縣政府提供
太魯閣國家公園砂卡礑步道仍有新加坡夫妻兩人失聯，日前家屬強忍悲傷，在砂卡礑步道上的橋面舉辦招魂法會。圖／花蓮縣政府提供

花蓮0403強震造成嚴重死傷，花蓮地檢署動員7組檢察官完成17名罹難者相驗；砂卡礑步道仍有2人失聯，因持續落石暫停搜索，檢方採集家屬DNA檢體建檔，完成階段性任務。

4月3日花蓮發生芮氏規模7.2強震，造成17人死亡、2人失聯，花蓮地檢署先後完成罹難者相驗，其中，游姓一家5口及中和礦場蕭姓司機脫困後遺體難以辨認，皆由法醫採集DNA檢體送鑑，完成身分比對。

2名失聯新加坡遊客夫妻，疑似受困於太魯閣砂卡礑步道，因餘震不斷且多處有土石崩落，經家屬及花蓮縣消防局協議後，14日起暫停搜救，待災區無危險疑慮且發現明確事證再啟動搜救行動。

花蓮地檢署今天發布訊息指出，為確保未來身分比對正確性，昨天採集新加坡夫妻2人家屬的DNA檢體，今天送至法醫研究所資料庫建檔。

強震造成花蓮市天王星大樓傾倒，1名康姓住戶罹難。花蓮地檢署檢察官江昂軒指揮檢察事務官，向花蓮縣府調取天王星大樓各項建築圖資，震後隔日起會同警消、土木技師進行大樓逐層混凝土鑽心及鋼筋取樣作業。

花檢表示，取證與大樓拆除同步進行，檢察官及檢察事務官5日起每天24小時輪班，配合施工人員拆除進度進行取證、勘驗證物及製作勘驗筆錄等。

花檢指出，經連日勘查，昨天完成所有取證作業，並全數送往實驗室進行試驗，後續將依土木技師勘查鑑定結果，儘速釐清天王星大樓有無按圖施工，混凝土及鋼筋工法是否正確，以查明有無人為疏失或弊端。

0403花蓮大地震 DNA 新加坡 花蓮強震

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