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大溪三元市場花蓮地震後成危樓 桃園市府代拆

中央社／ 桃園16日電

花蓮3日發生規模7.2強震，桃園大溪三元市場經桃園市政府建管處判定為紅單、難恢復安全使用，建管處說，由於所有權人期限內未改善，今天啟動代拆作業，工期預計1個月。

桃園市建築管理處今天發布新聞稿指出，受到花蓮地震影響，大溪三元市場結構柱損壞嚴重，地震後立刻安置裡面的4戶住戶，並以8支鋼梁進行臨時性支撐，確保建物安全，避免再損及周邊鄰房，同時間通知所有權人在15日前提出處置作為。

建管處表示，截至昨天均未見所有權人有所動作，考量安全，今天進場執行代拆作業。安置戶部分，其中2戶在桃園市政府住宅發展處協助下申請包租代管，目前正在進行媒合，將盡快讓安置戶安定，同步將市場拆除作業完成。

建管處長莊敬權表示，三元市場為2層樓建物，經評估，該建物補強後仍難恢復安全使用，因此代為拆除；該建物位於巷子內，大型機具無法進入，拆除和後續清運都不容易，需要非常謹慎，以免影響周邊鄰房。

莊敬權也說，今天會先開始架設施工安全維護，拆除工程靠小怪手進行，初估需要2週，清運另約2週，提醒附近居民勿靠近施工工地。

0403花蓮大地震 花蓮強震

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