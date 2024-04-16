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天王星大樓拆除近尾聲轉移至博愛街 貓咪花花救出

中央社／ 花蓮縣16日電

花蓮市傾斜天王星大樓拆除第12天，周邊拆下來混凝土塊、營建廢棄物已清除，接續拆除北濱街、博愛街危樓；另已陸續救出貓、雞、倉鼠等寵物，余姓住戶「花花」貓也成功救出。

天王星大樓8樓余小姐養的3隻貓，橘白貓「橘子」、虎斑貓「妹妹」都陸續獲救，三花貓「花花」昨晚出現在大樓後方的花崗街，主人接獲通知後趕到現場呼喊，「花花」就乖乖地進入誘捕籠內，隨即送動物醫院檢查，僅些微脫水與輕微擦傷。

另隻貓咪「歐膩」目前仍未發現蹤跡，主人在網路社群發文表示，「歐膩」很膽小，可能躲在陰暗處，希望附近民眾幫忙注意大樓周遭及地下室，期盼毛孩趕快被救出。

0403強震後，花蓮許多建築物成為危樓，縣府統計至今天上午9時，受損建物通報有394件，被張貼紅單的建築物有43件（792戶），黃單37件（戶數919戶），已立即危及公共安全完成拆除的有4件、拆除中4件、待拆1件、辦理複評1件。

花蓮縣政府建設處長鄧子榆今天接受媒體聯訪表示，目前天王星大樓拆除工作剩下建物地面層結構，昨天晚上到今天把周邊拆下來混凝土塊、營建廢棄物清除，讓機具快速接近以便拆除，進度都在掌控中。

北濱街「花一邨」大樓已開拆，待拆的博愛街53號危樓，周邊鋼架支撐已架好，今天會安排機具進場。

鄧子榆指出，0403地震後，縣府特別關心受損住宅情況，很快邀請國家地震工程研究中心與有疑慮的社區大樓分別召開說明會，邀請專家說明目前計畫的補助規定、申請程序等，讓有受災的住戶獲得更多資訊。

至於民眾擔心自家住宅被張貼紅單，已不敢入住，縣府是否協助拆除重建，鄧子榆說，花蓮從0206、0918到0403地震，都是針對倒塌被拆除的大樓才給予重建協助。集合式住宅的大樓目前持續與住戶進行說明會階段，縣府與內政部、國震中心合作，協助民眾了解相關補助計畫。

0403花蓮大地震 花蓮強震

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