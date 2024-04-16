基市拆危樓損鄰柱 住戶憂變「軟腳樓」

基隆市義一路、信四路3間危樓在3日花蓮大地震後磚牆毀損，市府強制拆除，夷為平地後，信四路鄰宅5樓高建築物的柱子受損，住戶擔心再遇地震恐成「軟腳樓」。市府昨表示，近日會補強柱體，並施作外牆防水層，確保建物安全。

義一路、信四路口3間連棟的2層樓建物，屋齡逾70年，市府委外鑑定3間老屋地底土壤液化，房屋傾斜、下陷，公告有危害公共安全之虞，通知所有權人4月前拆除。

4月3日發生規模7.2強震，花蓮是重災區，基隆也有建物受損，最嚴重的就是義一路、信四路口老屋，三角窗2樓牆面崩解，磚石砸落人行道和車道，還好沒有造成傷亡。市府當天動工將危樓夷為平地，昨已在施作地面整平工程。

信四路和危樓毗鄰的5層樓建築物的柱子，原本緊貼著危樓的柱子，兩屋騎樓交接處加裝「拱門」支撐。鄰宅1樓黃姓屋主說，曾向市府表達留下拱門，維護住家安全，但市府還是決定拆除，現在住家磚牆裸露，擔心會有漏水問題。

5樓吳姓住戶說，屋柱殘缺不全、鋼筋裸露，住在樓上好害怕，憂再發生大地震，房子會因柱子斷裂傾倒。

基隆市府都發處使用管理科代理科長高浚圻說，鄰宅早年重建時，騎樓柱子包覆已拆除危樓柱子，形同合而為一。鄰宅1樓挑高，柱子相對顯得細長，強制拆除危樓時，有請廠商格外小心，防損及鄰宅柱子結構安全。

高浚圻說，昨天上午委請土木技師到場確認鄰宅補強方案，後續將把原危樓附著的磚牆打除，再檢視柱子本體狀況。鋼筋若受損，有需要時會先除鏽、植筋，再填補砂漿或使用碳纖維補強，裸露磚牆也會抹平，並施作防水層。

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