日本雲雀國際攜手慈濟挺臺灣 旗下古拉爵等七十多店為花蓮地震募款

花蓮的0403地震高達7.2級，安置災民、援助重建等後續仍有很長的一段路，還好災民並不孤單，除了臺灣有許多團體單位伸出援手，日本素來與臺灣維持日臺友好的關係，也想共善助臺，知名連鎖餐廳古拉爵所屬的日本「雲雀國際」公司特地串聯旗下超過七十間店鋪，於店內擺放慈濟募款箱，盡一份心力為這次賑災重建家園。

4月15日上午在新北市板橋大遠百的古拉爵餐廳舉辦啟動儀式，點、線、面店與店之間帶動全臺響應愛心網絡，點滴善款護持與慈濟攜手共善。日本雲雀國際在臺代表佐藤拓男董事長親自出席並感性表達，在花蓮也有兩家深受民眾愛戴與支持的餐廳，對於顧客帶著感恩的心，這次強震內部雖有損失，但相比更多屋毀及無家可歸的災民，第一時間就思考「我們能提供怎樣的幫助？我們能做些什麼」。

希望回饋臺灣多次在日本災難時的救援，無論是311大地震，以及今年能登半島大地震，臺灣慈濟總是第一時間給予幫助，志工提供物資、安置、熱食等，臺灣政府及人民也為日方募款，讓日本民眾深受感動。同時，臺日關係相當友好，彼此人民都存有發自內心，真誠互助的關心，希望藉由一點心意的回饋，點滴累積，讓花蓮受災鄉親早日回歸安穩生活。

慈濟基金會代表張宗義副執行長以及北區慈濟志工等人一同見證及感恩雲雀國際善舉。張副執行長表示，由於花蓮至今仍有餘震發生，不少民眾內心還是不安，而受災鄉親接下來如何安身及恢復原來生活，還有很長一段路，感謝與雲雀國際一起成為花蓮的靠山，以及臺灣各界的善心，為花蓮祝福加油。

雲雀國際在日本2700多間分店，四月初已發起為臺灣花蓮強震愛心募款，這次在臺灣這塊土地上推行，也可視為大愛延伸、全體共善，募款箱在全臺店鋪，預計放置六月底，期待社會大眾響應募捐行動，守護花蓮鄉親。

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