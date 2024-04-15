勞部花蓮訓練場推銲接班 受災民眾免甄試優先錄訓

花蓮強震導致多棟建築物倒塌毀損，急需銲接人才，勞動部表示，花蓮訓練場銲接班「免甄試」優先錄訓3名受災民眾；如水電實務班、室內設計裝修實務班等皆以災區民眾優先參訓。

強震造成花蓮地區嚴重災情，勞動部啟動「職業訓練補助」等措施。勞動力發展署北分署今天發布新聞稿表示，花蓮訓練場針對花蓮地區啟動「免甄試錄訓」作業，協助受災民眾「免負擔訓練費用」參加職業訓練，提升工作技能，以穩定災後生活。

北分署說明，花蓮強震導致多棟建築物倒塌毀損、部分老舊建築結構受損，急需銲接專業人才投入，以從事營造業相關鐵工、金屬建築結構、鋼骨結構等重大工程組裝作業；因此增開災區唯一的銲接職訓班，並輔導學員考取一般手工電銲單一級技術士證照，學員結訓後就能立即投入災區復建工程。

北分署表示，截至今天，花蓮訓練場銲接班「免甄試」已優先錄訓3名受災民眾。

北分署提到，考量災區部分區域網路不穩定，可能無法立即提供相關證明文件，花蓮職業場主動保留災區民眾參訓名額，並以「從優、從速、從簡」原則受理受災民眾的報名及審核作業。花蓮訓練場近日招生中的銲接班、水電實務班、室內設計裝修實務班，以及寶玉石金工首飾製作班等，優先錄取受災民眾立即參訓。

北分署表示，將持續辦理銲接、水電等營建相關職類訓練，想了解職業訓練補助措施詳情，可洽免付費服務專線0800-777-888；有意願參訓的民眾，請上「台灣就業通」官網查詢。

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