花蓮強震未釀全國大停電 台電代理董座曾文生：與能源轉型有關

4月3日花蓮強震，台灣沒有發生全國性大停電，經濟部次長、台電代理董事長曾文生表示，除是921地震殷鑑，台電進行輸電鐵塔強固，關鍵也在於能源轉型下，儲能設備以及光電發電助攻，穩住電力系統。

曾文生接受年代新聞台「數字台灣」專訪，節目並於今天播出。曾文生談及最新一次4月電價調漲時表示，全世界預期物價上漲，能源價格要再回到以前的水準也不容易，「台電一定要調節電價」，而台電也考量民生、產業以及對物價的影響，用心設計調整方案。

他指出，全世界其他國家的電費占家庭消費支出比，多呈現上升，但25年來台灣持平了非常長一段時間，「一直都沒有超過1.5%」，尤其近年還些許下降，目前約為1.16%，這也說明了台灣電價調整，有其一定程度的合理性；針對政府補貼台電方案以及電價調整方案，如果國會有需要討論，台電也會再一次詳細、完整說明。

此外，曾文生回顧，921大地震對台灣帶來非常多深刻的影響，包含所有設施的耐震，當時之所以停電時間長，主因是過去台電的電網，為了能夠南北融通，因此集中在同一個主幹線上，只要主幹線一個節點、重要的鐵塔倒掉，就會造成送電困難。

曾文生表示，後來台電在鐵塔強固方面予以補強，這次花蓮強震，沒有發生鐵塔倒塌的狀況，主幹線全部維護住，這相當關鍵，他也透露，強震後台電人員甚至出動直升機去巡電塔。

除輸電鐵塔韌性的提升，儲能設備也帶來相當大的助力，曾文生指出，總統蔡英文先前對台電提出一個目標、即儲能設備做到500MW，這次花蓮強震，儲能電池快速放電，10秒增加相當於台中電廠一部機組的510MW電量。

同時，曾文生表示，日月潭的抽蓄水力是最大的電池，10分鐘內轉為放水發電，繼續維持住電網頻率，避免頻率太低，導致低頻卸載、大規模停電。他指出，這些工作與台灣能源轉型有很大的關係，因為發展再生能源，最關鍵的就是儲能設備。

他也透露，花蓮強震當天，由於太陽光電持續增加發電，即使上午8時至中午12時用電量激增，台電發現傳統機組沒有增加任何新的負擔。

曾文生說，花蓮強震時，報載許多半導體產業員工衝回廠裡，台電也明白地震會對台灣產業造成衝擊，電網如果出現狀況，業者損失很大，當時台電所有主管急著前往台電26樓調度中心，檢視電力負載情形。

他指出，台電未來也會持續改善整體電網，且已於2022年提出10年強化電網韌性建設計畫，投入約新台幣5000億元，力求分散、降低電網集中風險，持續強固、提升設備穩定程度，加強防衛、阻止停電事故擴散，「這次地震告訴我們，這個計畫其實是有價值的」。

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