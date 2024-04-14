快訊

破功？大甲媽遶境9天風平浪靜 今晚回鑾大甲街頭「多人打一人」

香港金像獎／Angelababy解封頒獎！「周處」擠下「富都」奪最佳亞洲華語電影

花蓮強震未釀全國大停電 台電代理董座曾文生：與能源轉型有關

中央社／ 台北14日電
經濟部次長曾文生。圖／本報系資料照片
經濟部次長曾文生。圖／本報系資料照片

4月3日花蓮強震，台灣沒有發生全國性大停電，經濟部次長、台電代理董事長曾文生表示，除是921地震殷鑑，台電進行輸電鐵塔強固，關鍵也在於能源轉型下，儲能設備以及光電發電助攻，穩住電力系統。

曾文生接受年代新聞台「數字台灣」專訪，節目並於今天播出。曾文生談及最新一次4月電價調漲時表示，全世界預期物價上漲，能源價格要再回到以前的水準也不容易，「台電一定要調節電價」，而台電也考量民生、產業以及對物價的影響，用心設計調整方案。

他指出，全世界其他國家的電費占家庭消費支出比，多呈現上升，但25年來台灣持平了非常長一段時間，「一直都沒有超過1.5%」，尤其近年還些許下降，目前約為1.16%，這也說明了台灣電價調整，有其一定程度的合理性；針對政府補貼台電方案以及電價調整方案，如果國會有需要討論，台電也會再一次詳細、完整說明。

此外，曾文生回顧，921大地震對台灣帶來非常多深刻的影響，包含所有設施的耐震，當時之所以停電時間長，主因是過去台電的電網，為了能夠南北融通，因此集中在同一個主幹線上，只要主幹線一個節點、重要的鐵塔倒掉，就會造成送電困難。

曾文生表示，後來台電在鐵塔強固方面予以補強，這次花蓮強震，沒有發生鐵塔倒塌的狀況，主幹線全部維護住，這相當關鍵，他也透露，強震後台電人員甚至出動直升機去巡電塔。

除輸電鐵塔韌性的提升，儲能設備也帶來相當大的助力，曾文生指出，總統蔡英文先前對台電提出一個目標、即儲能設備做到500MW，這次花蓮強震，儲能電池快速放電，10秒增加相當於台中電廠一部機組的510MW電量。

同時，曾文生表示，日月潭的抽蓄水力是最大的電池，10分鐘內轉為放水發電，繼續維持住電網頻率，避免頻率太低，導致低頻卸載、大規模停電。他指出，這些工作與台灣能源轉型有很大的關係，因為發展再生能源，最關鍵的就是儲能設備。

他也透露，花蓮強震當天，由於太陽光電持續增加發電，即使上午8時至中午12時用電量激增，台電發現傳統機組沒有增加任何新的負擔。

曾文生說，花蓮強震時，報載許多半導體產業員工衝回廠裡，台電也明白地震會對台灣產業造成衝擊，電網如果出現狀況，業者損失很大，當時台電所有主管急著前往台電26樓調度中心，檢視電力負載情形。

他指出，台電未來也會持續改善整體電網，且已於2022年提出10年強化電網韌性建設計畫，投入約新台幣5000億元，力求分散、降低電網集中風險，持續強固、提升設備穩定程度，加強防衛、阻止停電事故擴散，「這次地震告訴我們，這個計畫其實是有價值的」。

0403花蓮大地震 停電 再生能源 台電 曾文生 花蓮強震 調漲 電價

延伸閱讀

傳謝長廷任司法院長 賴士葆：我差點從椅子摔下來

盡量降低民生調幅！曾文生喊電價調漲主要考量「不帶動物價」 漲最多是工業用電

電價凍漲立院將表決 經濟部：全球電價都有漲 盼各界支持

電價凍漲明立院攻防 曾文生：低於成本價格是否合理？

相關新聞

花蓮這家受災戶牛排館損失慘…仍送上百和牛餐盒 救災兄弟喊讚

花蓮這家牛排館真有人情味，自己是0403地震受災戶，餐廳裝潢、電器遭毀，但老闆運用店裡高級食材，連續三天分送近百個和牛餐...

花蓮強震未釀全國大停電 台電代理董座曾文生：與能源轉型有關

4月3日花蓮強震，台灣沒有發生全國性大停電，經濟部次長、台電代理董事長曾文生表示，除是921地震殷鑑，台電進行輸電鐵塔強...

影／大清水隧道口斷橋 靠舊橋單線、三時段通行

蘇花安改善路段的第三段工程「和仁－崇德」北起自蘇花改中仁隧道南口，南至花蓮縣秀林鄉崇德村，路段全長約15.1公里。其起點...

大清水隧道口斷橋 靠舊橋單線、三時段通行

蘇花安改善路段的第三段工程「和仁－崇德」北起自蘇花改中仁隧道南口，南至花蓮縣秀林鄉崇德村，路段全長約15.1公里。其起點...

花東強震山脈位移 交通措施應再評估

強震未來恐更加頻繁，須防範西半部大地震！4月3日花蓮地震餘悸猶存，逢甲大學創能學院講座教授魏國彥投書提到，地震導致國土向東南方移動，花東交通措施評估都應改弦更張。學者汪中和受訪時也認同指出，中央山脈的人為開發活...

感念311相助！在美日本餐廳捐300萬善款 代表感動憶：當時很多台灣人幫忙

慈濟美國總會今天收到日本餐廳10萬美元（約新台幣300萬元）捐款，支持花蓮震災重建。餐廳代表感念13年前日本311地震受...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。