快訊

以國7歲女童頭部遭攔截飛彈碎片擊中 重傷失去意識

「有害5P」取代地中海飲食 義大利人長壽可能是巧合？

天底下根本就不應存在保健食品！為何前衛生署長李龍騰這麼說？

花蓮強震 賑災基金會：收據感謝狀 募款結束後寄出

中央社／ 台北14日電

花蓮強震，賑災基金會今天公布，截至4月14日上午7時募得近新台幣8.8億元，總捐贈筆數14萬筆。基金會說，近日許多民眾詢問收據相關事宜，因目前仍持續募款，收據感謝狀將於募款結束後寄出；必須等到明年5月、申報今年所得稅時才能列扣除額。

賑災基金會今天發布新聞稿表示，0403花蓮地震後，賑災基金會專案募款帳戶至4月14日上午7時募得近8.8億元，總捐贈筆數14萬筆。其中財團法人林榮三慈善基金會偕自由時報、瓏山林房產、聯邦商銀捐款合計3000萬元，協助受影響民眾重建以及儘速恢復正常生活，希望善盡企業社會責任，並發揮拋磚引玉之效，邀請各界同心齊力，一起投入災區救援。

賑災基金會說，國泰世華銀行及國泰產險合計捐款1500萬元，以實際行動為災區重建盡一份心力，盼能幫助受災民眾早日重建家園、恢復正常生活。

賑災基金會表示，目前已收到超過14萬筆捐款，民眾愛心十分踴躍。近日有許多民眾來電詢問收據相關事宜，因目前仍在持續募款，收據及感謝狀將於募款結束後寄出，民眾如要索取收據，請提供捐款證明至賑災基金會。

賑災基金會說明，1、匯款，請捐款人提供捐款證明（臨櫃捐款收執聯、ATM收據）敘明捐款人姓名（收據抬頭）、電話及收據寄送地址，以傳真（02-8912-7638）或Email（admin@tf4dr.org）方式提供。2、線上刷卡，線上操作時，請於「請填入捐款收據抬頭」及「請填入身分證字號／統一編號」填寫資料，並於後續頁面填寫收件人完整地址。

3、外幣或國外匯款提供捐款證明（臨櫃捐款收執聯、ATM收據）敘明捐款人姓名（收據抬頭）、以Email（admin@tf4dr.org）方式提供，不另提供紙本收據。4、四大超商（7-Eleven、全家、萊爾富、OK）門市捐款的民眾，勾選「索取捐款收據」填妥相關資料。

賑災基金會指出，請捐款民眾注意，填寫個人資訊時請確認身分證字號或統一編號、姓名、地址是否有誤，如有誤可能無法正確收到收據。賑災基金會將依收到資料，統一於募款結束後開始寄發收據作業。

另外，基金會表示，民眾、企業的捐贈，報稅時也能作為所得稅扣除額，應注意捐款申報時間，今年5月申報所得稅時，還不能將今年捐贈花蓮震災金額列為扣除額，必須等到明年5月、申報今年所得稅時才能扣除，不須擔心趕不及今年5月繳稅。因民眾愛心十分踴躍，需要時間及人力作業，請捐款民眾耐心等候。

0403花蓮大地震 花蓮強震

延伸閱讀

花蓮強震天王星大樓拆到5樓 仍有2隻貓1隻雞受困

晚間10：26花蓮規模4.9地震 最大震度花蓮、南投縣4級

出道28年首攻蛋！梁詠琪48歲仙女裝露長腿 送暖花蓮地震

立陶宛捐5萬歐元助花蓮 外交部：合作互助貢獻社會

相關新聞

花蓮強震天王星大樓拆到5樓 仍有2隻貓1隻雞受困

花蓮市天王星大樓拆除第10天，現場已拆到5樓，裡面據悉還有2隻貓與1隻雞。縣府表示，現在樓層剩下4分之1，今天預計採取左...

砂卡礑再崩塌 救難員跳溪避難

花蓮地震救援任務昨天尋獲中和礦場蕭姓司機遺體，只剩下新加坡夫妻依然失聯，救難人員在砂卡礑步道2.2公里處崩壁搜救時，一度...

又震了！ 20:38花蓮壽豐發生規模4.4地震 最大震度4級

根據中央氣象署最新資訊，13日20時38分發生芮氏規模4.4地震，地震深度7.5公里，震央位於花蓮縣政府南南西方29.7...

天王星大樓脫困橘貓確認是康老師愛貓 生命跡象穩定

花蓮天王星大樓續拆除，1隻受困橘貓今天下午2時許成功獲救，經獸醫檢查後，生命跡象穩定，經罹難康姓教師親友確認，是康老師的...

完工不到5年…新北某大樓強震後詳細檢查 電梯鋼索照片嚇壞住戶

花蓮0403地震至今已經超過一個星期，不過陸續還有災情傳出，新北市有一棟完工不到五年的大樓，在地震後仔細檢查電梯，竟發現鋼索出現裂損。...

影／砂卡礑搜救新加坡夫妻遇大崩塌 救難人員緊急跳溪躲避畫面曝光

花蓮地震救援任務今天持續，找到中和礦場蕭姓司機遺體後，尚失聯的只剩下新加坡夫妻，救難人員在砂卡礑步道2.2公里處崩壁搜救...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。