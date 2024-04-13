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又震了！ 20:38花蓮壽豐發生規模4.4地震 最大震度4級

中央社／ 台北13日電
根據中央氣象署最新資訊，13日20時38分發生芮氏規模4.4地震，地震深度7.5公里，震央位於花蓮縣政府南南西方29.7公里(位於花蓮縣壽豐鄉)，最大震度花蓮縣4級。圖／取自氣象署網站
根據中央氣象署最新資訊，13日20時38分發生芮氏規模4.4地震，地震深度7.5公里，震央位於花蓮縣政府南南西方29.7公里(位於花蓮縣壽豐鄉)，最大震度花蓮縣4級。圖／取自氣象署網站

根據中央氣象署最新資訊，13日20時38分發生芮氏規模4.4地震，地震深度7.5公里，震央位於花蓮縣政府南南西方29.7公里(位於花蓮縣壽豐鄉)，最大震度花蓮縣4級。

0403花蓮大地震 氣象署 花蓮強震

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