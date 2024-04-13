天王星大樓脫困橘貓確認是康老師愛貓 生命跡象穩定

花蓮天王星大樓續拆除，1隻受困橘貓今天下午2時許成功獲救，經獸醫檢查後，生命跡象穩定，經罹難康姓教師親友確認，是康老師的愛貓「貓咪」。

33歲的國立花蓮高級農業職業學校康姓老師在地震當下原本已經逃出，為了救愛貓「貓咪」返回大樓，被倒塌梁柱壓住不幸喪生，康老師的橘貓動態成為外界關注重點。

今天上午「貓咪」不時出現在拆除頂層，施工工人驅趕後繼續拆除，下午2時許暫停拆除，2名人員搭高空作業車冒險上去救援，成功捕捉小橘貓。

小橘貓送往動物醫院治療，院方表示，橘貓初步看起來有點虛弱，沒有明顯外傷，生命狀況穩定，會由專業醫療團隊盡最大努力確保貓咪健康及後續復原。

康老師親友也趕往動物醫院，低調不願受訪，不過經親友確認，獲救小橘貓是康老師的愛貓「貓咪」，目前仍在動物醫院接受檢查。

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