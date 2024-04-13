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花蓮規模7.2地震餘震累積863次 留意山區落石

中央社／ 台北13日電
花蓮3日上午發生規模7.2地震後，截至今天上午9時40分，餘震已有863次。圖／聯合報系資料照
花蓮3日上午發生規模7.2地震後，截至今天上午9時40分，餘震已有863次。圖／聯合報系資料照

據中央氣象署統計，花蓮3日上午發生規模7.2地震後，截至今天上午9時40分，餘震已有863次，餘震個數遞減，但仍持續有餘震發生，加上今天花東可能有些雨勢，提醒民眾留意山區落石。

花蓮地震後，餘震逐漸趨緩，根據中央氣象署統計，截至今天上午9時40分，餘震加主震次數為864次。

氣象署地震測報中心技正林柏佑說，花蓮餘震個數已經遞減下來，不過由於還持續會有餘震發生，加上今天花蓮可能會有些雨勢，提醒當地民眾要留意山區落石狀況。

根據氣象署統計，目前顯著有感地震176起（含主震），小區域688起；其中規模超過5以上的餘震有29起，規模4到5的餘震有250起，規模3到4的餘震有584起。

0403花蓮大地震 花蓮強震

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