花蓮天王星大樓拆到6樓 傾倒風險降低

花蓮天王星大樓開拆第9天，施工人員採建物前後同步拆除，今天目前拆到6樓，傾倒風險隨樓層減少逐漸降低；上午7時第4隻雞自行飛下安置，雖有發現貓咪，但無法掌控行蹤。

花蓮縣政府建設處長鄧子榆上午接受媒體聯訪指出，目前天王星拆除採前後同步進行，5、6樓間樓地板已經拆除，希望今天下午可把6樓清掉，進到5樓後，可以有更多機具進入，拆除速度會比較快。

鄧子榆說，隨著樓層數往下降載重降低，原本擔心的傾倒風險已經排除，側邊鋼支撐只留1支，現在傾倒風險相對減到最低。

外界關心的貓咪跟雞受困狀況，鄧子榆說，今天上午7時許，有1隻雞飛到地面，已交給花蓮縣動植物防疫所處理，目前應該4隻雞都下來了。

至於貓咪動向，鄧子榆說，拆除人員都有密切關注，大鋼牙前有裝設螢幕，確實有發現貓咪出現，但一下就不見了，很難掌控確切位置，經這幾天觀察，貓咪會避開拆除密集的區域躲藏。

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