快訊

台中又查到蘇丹紅「古月粉」！5縣市25家業者中鏢

周杰倫出手了！花蓮強震毀家園 和愛妻昆凌捐500萬賑災

花蓮天王星大樓拆到6樓 傾倒風險降低

中央社／ 花蓮縣13日電
天王星拆除現場，今天中午橘貓現身，窩在最頂層。圖／聯合報記者王燕華攝影
天王星拆除現場，今天中午橘貓現身，窩在最頂層。圖／聯合報記者王燕華攝影

花蓮天王星大樓開拆第9天，施工人員採建物前後同步拆除，今天目前拆到6樓，傾倒風險隨樓層減少逐漸降低；上午7時第4隻雞自行飛下安置，雖有發現貓咪，但無法掌控行蹤。

花蓮縣政府建設處長鄧子榆上午接受媒體聯訪指出，目前天王星拆除採前後同步進行，5、6樓間樓地板已經拆除，希望今天下午可把6樓清掉，進到5樓後，可以有更多機具進入，拆除速度會比較快。

鄧子榆說，隨著樓層數往下降載重降低，原本擔心的傾倒風險已經排除，側邊鋼支撐只留1支，現在傾倒風險相對減到最低。

外界關心的貓咪跟雞受困狀況，鄧子榆說，今天上午7時許，有1隻雞飛到地面，已交給花蓮縣動植物防疫所處理，目前應該4隻雞都下來了。

至於貓咪動向，鄧子榆說，拆除人員都有密切關注，大鋼牙前有裝設螢幕，確實有發現貓咪出現，但一下就不見了，很難掌控確切位置，經這幾天觀察，貓咪會避開拆除密集的區域躲藏。

0403花蓮大地震 花蓮強震

延伸閱讀

天王星拚漏夜拆到5樓 中和礦場重機具抵達熱區明天開挖

遙控誘捕籠出動！天王星留樓梯給貓雞逃生 人工撿回住戶相冊、金飾

憂救貓阻拆 天王星主委崩潰吐血送醫「血壓飆到200」

天王星7樓正在拆！大鋼牙前後夾攻 頂樓雞驚恐逃竄、3貓未脫困

相關新聞

砂卡礑搜救再遇崩塌下起落石雨！8名人員暫停搜索就地避難

花蓮3日強震，中和礦場蕭姓司機遺體今天尋獲，累積死亡人數達17人，在砂卡礑步道還有新加坡夫妻兩人失聯，不過，連日搜尋都遇...

找到了！震後第11天尋獲遺體 中和礦場蕭姓司機要下山了

花蓮地震至今仍有3人失聯，其中和仁礦區中和礦場救援蕭姓司機，在重機具到位今天開挖後，上午11時30分發現貨車駕駛座，11...

中和礦場熱區開挖5米 找到疑似失聯蕭姓司機運載沙包

花蓮地震至今仍有3人失聯，其中和仁礦區中和礦場救援蕭姓司機，在重機具到位今天開挖後，已有進展，目前在熱區挖掘5米，發現疑...

躲貓貓...天王星橘貓現身 頂層跳躍約2分鐘消失 中午又出現

花蓮強震倒塌的天王星大樓持續拆除，今早有媒體直播時，在頂層拍到疑似橘貓跳出，在石堆中躲避，現身約2分鐘後又消失的畫面。縣...

花蓮賑災專案累計8.7億 賑災基金會協助價購、參與重建

花蓮近海3日發生規模7.2強震造成災情，衛福部所轄公設財團法人賑災基金會4日開辦「0403花蓮震災募款專案」，截至今天上...

砂卡礑步道5具遺體DNA比對出爐 確定就是游家五口

花蓮強震造成太魯閣砂卡礑步道成為重災區，救難人員10日在步道0.5公里處，陸續挖出、尋獲5具遺體，因已嚴重腐爛，檢方會同...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。