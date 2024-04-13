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花蓮市郊佐倉步道封閉搶修 遊客仍硬闖
花蓮市西郊的佐倉步道全長3.95公里，海拔高度從70公尺到490公尺，沿途綠意盎然，深受民眾歡迎，地震後多處坍方落石，林保署花蓮分署封閉步道搶修，近日仍有遊客不顧危險闖入，分署表示，將加強巡邏勸導，並架設監視器取締，籲遊客不要進入。
佐倉步道高處可以俯瞰奇萊平原，遠眺太平洋，是熱門的養生步道，3日地震過後，佐倉步道多處落石，花蓮分署公告封閉，並請來工程人員清除落石，幾處崩塌點已完成清運。
近日清到步道3.3公里處，有民眾不顧入口處張貼禁止進入公告，趁著四下無人，硬闖過兩道封鎖線。工程人員憂心，清除落石過程中，可能會往下方滾落，擔心若不小心砸到闖入民眾，又沒有及時發現，該由誰負責？更不用說近日還有餘震，若邊坡又有落石掉下，也可能擊中人，風險很高。
分署表示，地震發生後，佐倉步道邊坡不穩，有大塊石頭掉落，加上餘震不斷，評估有危險，因此封閉，拉起兩道封鎖線，搶修期間，將加強巡邏與勸導，並架設監視器取締，待搶修工程完成並評估安全後，會再開放遊客進入。
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