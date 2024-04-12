聽新聞
test
0:00 / 0:00

災民住宅重建修繕 利息補貼額度增

聯合報／ 記者侯俐安／台北報導
行政院發言人林子倫昨日轉述陳建仁會中裁示時指出，為加速災區產業重建，經濟部籌組「產業災後復建服務團」，提供業者復工技術、受損廠房設備復健、融資貸款、稅負及電費減免措施。聯合報系資料照片
行政院發言人林子倫昨日轉述陳建仁會中裁示時指出，為加速災區產業重建，經濟部籌組「產業災後復建服務團」，提供業者復工技術、受損廠房設備復健、融資貸款、稅負及電費減免措施。聯合報系資料照片

花蓮大地震造成災民無家可歸，內政部、經濟部昨在行政院會報告災民租屋補貼方案，補貼以戶籍人口計算，三口內每月八千元，八口以上每月一萬八千元，若民眾無法自行租房，政府已協調七十家業者可提供四九八間房，預計可滿足一千多人租屋需求。

內政部、交通部、經濟部、教育部昨天在行政院會報告「花蓮地震災後復原重建報告」。行政院發言人林子倫表示，目前賑災基金愛心專款已收到十三萬筆、六億元，款項將協助受災地區及災民災害援助、緊急醫療、收容安置以及復原重建四大項目，專款專用；至於整體重建經費，將進一步視整體受災情形盤點。

內政部長林右昌表示，受災民眾若有重建或修繕需求，「○四○三震災受災戶住宅補貼方案」也將擴大照顧重建（購）住宅貸款利息補貼，貸款額度由現行每戶最高的二五○萬元提高到三五○萬元；而修繕住宅貸款利息補貼，貸款額度由現行每戶最高八十萬元提高到一五○萬元。

經濟部表示，大震共造成一二六家石材業者強震，受損約十億。行政院由花東基金提撥廿一點三億元，其中一點三億元用於破碎石材清運及去化、設備調校，廿億元提供中小企業信用保證基金承做十倍擔保，總計兩百億元，全用於受災企業融資保證。

0403花蓮大地震 住宅補貼 林右昌 林子倫 花蓮強震

延伸閱讀

520新舊內閣交接 行政院：陳建仁、卓榮泰已通電話

加重持有兒少性影像罪責？ 衛福部：尊重立院討論

黃子佼案加重刑罰？ 政院：針對比例原則討論再提修法

內政部推震災補貼 最高可貸350萬

相關新聞

尋震災失聯3人 鎖定熱區今開挖

花蓮大地震仍有和仁礦區蕭姓司機及星國夫婦三人失聯，新加坡夫妻家屬昨趕抵花蓮，希望搜尋砂卡礑步道二公里後瀑布和第二崩壁一帶...

災民住宅重建修繕 利息補貼額度增

花蓮大地震造成災民無家可歸，內政部、經濟部昨在行政院會報告災民租屋補貼方案，補貼以戶籍人口計算，三口內每月八千元，八口以...

震後建物諮詢暴增 新北揭補強解方

花蓮強震後各地有感，新北市不少住戶發現家裡牆面出現裂縫、外牆磁磚剝落，新北都更處長林炳勳說，近期詢問人數比地震前暴增2至...

403大地震梨山震災 中市議員憂馬拉松賽、台8線復建

403大地震台中市梨山道路、民宅受損嚴重，市議員古秀英昨天質詢，梨山暌違13年，預定舉辦梨山馬拉松國際賽，原本旅宿全滿，...

游姓1家5口花蓮地震失聯 新北成立應變關懷小組：全力協助後事

花蓮強震，新北市游姓一家5口正巧行經砂卡礑步道而失聯，花蓮今天挖出5具遺體，並移置花蓮市立殯儀館；新北社會局晚間表示，應...

各界愛心湧入！衛福部賑災專戶累計善款7.2億 用途協助災民購地、重建

花蓮近海3日發生規模7.2強震造成災情，衛福部所轄公設財團法人賑災基金會4日開辦「0403花蓮震災募款專案」，截至今日下...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。