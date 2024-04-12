災民住宅重建修繕 利息補貼額度增

花蓮大地震造成災民無家可歸，內政部、經濟部昨在行政院會報告災民租屋補貼方案，補貼以戶籍人口計算，三口內每月八千元，八口以上每月一萬八千元，若民眾無法自行租房，政府已協調七十家業者可提供四九八間房，預計可滿足一千多人租屋需求。

內政部、交通部、經濟部、教育部昨天在行政院會報告「花蓮地震災後復原重建報告」。行政院發言人林子倫表示，目前賑災基金愛心專款已收到十三萬筆、六億元，款項將協助受災地區及災民災害援助、緊急醫療、收容安置以及復原重建四大項目，專款專用；至於整體重建經費，將進一步視整體受災情形盤點。

內政部長林右昌表示，受災民眾若有重建或修繕需求，「○四○三震災受災戶住宅補貼方案」也將擴大照顧重建（購）住宅貸款利息補貼，貸款額度由現行每戶最高的二五○萬元提高到三五○萬元；而修繕住宅貸款利息補貼，貸款額度由現行每戶最高八十萬元提高到一五○萬元。

經濟部表示，大震共造成一二六家石材業者強震，受損約十億。行政院由花東基金提撥廿一點三億元，其中一點三億元用於破碎石材清運及去化、設備調校，廿億元提供中小企業信用保證基金承做十倍擔保，總計兩百億元，全用於受災企業融資保證。

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