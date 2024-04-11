白楊步道脫困 林姓一家5口父親感謝發文「致英雄」
花蓮3日強震，希臘人Dimitris Belbas在白楊步道救出多人，其中受助脫困林姓一家5口的父親9日在臉書發5000多字長文「致英雄」，感謝如同從天而降天使，帶著光、伸出援手的所有英雄。
前駐紐西蘭代表蔡爾晃女婿、希臘人DimitrisBelbas3日與家人被困在落石坍方中斷的白楊步道，先是英勇帶出受困5人，再報警一起把林姓一家5口救出，英勇行為讓他被媒體封為「希臘英雄」。
受助脫困的林父時隔6天在臉書（Facebook）寫下5000多字長文，他說，閉眼就是地震當下畫面無法入睡，半夜睡不著，起來打了一篇「致英雄」。
林父詳細記錄全家3日出遊遭遇地震的情景，「直到今日半夜我都還能清晰憶起，退回山洞後那顆落石擊中的點，就是我們推車的位子」，並描述眾人一同受困情形，以及Dimitris Belbas「如同從天而降的天使，帶著光」協助家人們脫困過程等。
林父於文末表示，很慶幸被這群優秀救難團隊守護，沒有人須擔心會被遺漏，在直升機上看著滿目瘡痍大地，心疼受難者遭遇，自己何其幸運；感謝菩薩、感謝希臘英雄一家、感謝關心的親朋好友、感謝辛苦的英勇員警與所有救難隊員、感謝在白楊步道相識的新朋友們。
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