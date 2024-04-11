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花蓮強震後土石易崩塌 消防署籲民眾減少入山

中央社／ 台北11日電

行政院會今天進行花蓮強震報告，內政部消防署表示，救災任務已近尾聲，後續將召開精進會議檢討，由於山區土石鬆動增加崩塌風險，加上汛期與颱風季節將至，請民眾減少入山。

消防署透過新聞稿表示，內政部今天在行政院會報告「0403花蓮地震人命搜救及應變搶救」，並指出震後第一時間便迅速成立中央災害應變中心調度支援救災，隨即派遣國防部C-130H運輸機2架次、空勤直升機4架次載送消防署、台南市、高雄市和屏東縣特搜人員，共計77人、5隻搜救犬前往花蓮救災及空勘。

同時，也調度中華電信行動基地台車與數位發展部低軌衛星設備，恢復災區行動電話及網路通訊，安定災區民眾人心，展現歷年國家防災日大規模震災動員演練成效。

消防署說，花蓮震災撼動全台，又以震央附近花蓮縣災情最為嚴重，在中央跨部會及地方政府通力合作，於地震當天就完成建築物受困災情搜救，緊接著聚焦到嚴重受損台8線，偕交通部公路總局自東西2側挺進，以空中突破方式，吊掛特搜人員進入太魯閣晶英酒店，掌握受困民眾狀況，並開闢直升機起降場，迅速撤離民眾及運補物資。

上述救災應變任務，消防署指出，都是歷年國家防災日大規模震災動員演練項目，每年輪流由不同縣市擔任受災縣市或支援縣市角色，進行跨單位整合演練，相互磨合與檢討精進各項運作。

消防署提醒，由於地震後餘震不斷，已造成山區土石鬆動，崩塌風險大為提升，加上台灣即將進入汛期與颱風季節，請民眾須保持災防意識，暫時儘量減少進入山區活動，特別是豪大雨發生或颱風來襲時，務必提高警覺，並且配合政府預警性撤離作業。

由於複合性災害與日俱增，消防署強調，一旦發生大規模災害，因政府救災人力有限且可能受限於災後交通受阻，無法即時趕赴各個災點救援傷患，所以強化民眾在災害發生第一時間「自救」與「互助」等自主救援能力，將可在災害發生、政府救難人員尚未抵達前即時應變，大幅減少人命傷亡及財產損失，突顯民眾自主防救災急迫與重要性。

消防署說，目前救災任務已逐漸接近尾聲，後續將儘速邀集各部會及地方政府召開精進會議，利用檢討每次災害應變經驗、精益求精。

0403花蓮大地震 花蓮強震

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