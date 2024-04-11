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花蓮地震661校受災 損失逾24.3億元

中央社／ 台北11日電
花蓮女中綜合大樓是4層樓建築，建於民國77年、79年啟用，屋齡37年，0403地震過後受損嚴重。圖／花蓮女中提供
花蓮女中綜合大樓是4層樓建築，建於民國77年、79年啟用，屋齡37年，0403地震過後受損嚴重。圖／花蓮女中提供

花蓮縣3日上午發生芮氏規模7.2地震，多所學校傳出災情，教育部統計有661校受災，損失突破新台幣24.3億元。

教育部今天發布新聞稿說明，截至昨天（4月10日）統計的各校受災狀況，總計有661校回報災損，損失金額24億3613萬餘元。損失最嚴重的包括東華大學、花蓮女中等校。

教育部次長林明裕昨天在立法院教育及文化委員會指出，東華大學實驗室大火與其他建築物毀損，損失估達19億2280元，是這次地震中損失最嚴重的學校。

教育部表示，考量師生教學與學習環境安全，將依學校受損情形與急迫性，協助調度安置與規劃修繕整建計畫，並透過災損復原重建經費挹注，協助學校重建工作，確保與維護師生受教與工作權益。

教育部並說，極端天氣事件使災害樣態多樣與複雜，將持續推動以判斷原則取代標準答案的防災教育，強化校園災害管理評估體系、防災校園核心架構。

0403花蓮大地震 花蓮強震

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