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花蓮規模7.2地震餘震836次 環境部：水質無虞

中央社／ 台北11日電

根據氣象署資訊，花蓮規模7.2地震後，截至今天上午9時許，已發生836次餘震。環境部表示，因應地震後土石鬆軟可能導致的水質異常，已加強自來水水質抽驗，目前合格率100%，水質無虞。

根據中央氣象署資訊，3日上午7時58分發生芮氏規模7.2地震，地震深度15.5公里，震央位於花蓮縣政府南南東方25.0公里（位於台灣東部海域），最大震度花蓮縣6強；統計截至今天上午9時6分，總計發生836次餘震。

環境部表示，因應花蓮地震後土石鬆軟恐因日後暴雨沖刷造成原水水質異常，已經請花蓮縣政府環保局，加強飲用水水質抽驗及宣導飲用水安全，並依據「113年飲用水管理重點稽查管制計畫」暨「災後飲用水水質抽驗標準作業程序」辦理水質檢測。

環境部水質保護司長王嶽斌告訴中央社記者，截至昨天花蓮縣環保局已針對受影響區域加強自來水水質抽驗，共計33件，合格率100%，水質安全無虞。

王嶽斌進一步說明，本次環保局檢測33件為直接供水點 ，以保護民眾用水安全；另外，地震常引發取水口或集水區上游崩塌土石鬆動可能影響水源濁度 ，自來水公司同步針對淨水廠原水水質進行檢測，第9區處迄今計檢測20筆均合格。

王嶽斌表示，過去地震災後會因土石鬆軟，日後降雨沖刷會增高原水濁度，所以已經請自來水事業針對地震影響區域或取水口上游有土石崩塌現象，密切觀察監測原水水質濁度變化，並因應調整水源調配、加強淨水處理及維護操作管理，以確保供水穩定、飲用水安全及品質。

最後，王嶽斌說，同時也已請環保局加強辦理自來水及簡易自來水水質抽驗，包含停水後恢復供水水質，加強抽驗監督。

0403花蓮大地震 花蓮強震

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