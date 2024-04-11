家屬懷疑新加坡夫妻到砂卡礑瀑布 搜救區再延伸

花蓮強震第9天，太魯閣砂卡礑步道還有2名澳洲籍新加坡夫妻失聯，家屬今天與搜救人員討論，希望將搜索地點擴大到2.8公里處砂卡礑瀑布區域；另一組人員前往中和礦場搜索。

花蓮縣消防局第一大隊副大隊長温宗豪今天接受媒體聯訪指出，根據遊客提供地震當天上午7時32分拍到的影片，夫妻走在0.5公里處大崩壁的尾端，推算腳程可能會出現在1.8公里處大水管位置或折返走回0.5公里處，兩處都有大崩壁。

温宗豪指出，家屬認爲新加坡夫妻也可能繼續往前走向約2.8公里的砂卡礑瀑布欣賞風景，希望搜救人員能去查看。

搜救人員今天出動15人1搜救犬及5台怪手，温宗豪說，搜救重點分為兩區塊，重型機具會持續清除0.5公里處大崩壁坍方，看能不能找到新事證。

6人1犬搜救隊伍則會繼續往1.8公里處大水管方向搜尋，温宗豪說，因大水管後方崩坍嚴重，2.2公里處有第二崩壁，重型機具無法進入，將以人力徒步方式，會持續搜索到砂卡礑瀑布。

另外，秀林鄉和仁礦區中和礦場蕭姓司機失聯，搜救人員今天出動13人、3台怪手前往，持續於熱區開挖搜尋。

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