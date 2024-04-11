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花蓮地震餘震836次漸趨緩 1年內防餘震

中央社／ 台北11日電
花蓮已經累計發生餘震836次。 中央社
花蓮已經累計發生餘震836次。 中央社

花蓮3日上午發生規模7.2地震，截至今天上午8時5分，累計發生餘震836次，過去24小時約21次餘震；氣象署說，一年內可能還會有餘震，但目前有逐漸緩和的趨勢。

根據中央氣象署資訊，3日上午7時58分發生芮氏規模7.2地震，地震深度15.5公里，震央位於花蓮縣政府南南東方25.0公里（位於台灣東部海域），最大震度花蓮縣6強。

氣象署統計，截至今天上午8時5分，總計發生836次餘震，其中規模6以上有2次，分別是3日上午8時11分達規模6.5、10時14分達規模6.2；規模5至6共27次、規模4至5共244次、規模3至4共562次。

若由氣象署逐日統計觀察，截至4日上午7時57分累計餘震數為314次；至5日上午8時5分累計餘震數為481次；至6日上午8時2分 累計餘震數為592次；至7日上午8時12分已發生681起餘震；至8日上午8時3分餘震數為739次，截至9日上午8時2分為782次，至昨天上午8時為815次。

若由上述統計來看每日餘震數總數，地震發生後24小時達314次，接著逐日遞減，而過去24小時為21次，整體明顯趨緩。

氣象署昨天在「報地震 - 中央氣象署」臉書提醒，在這次花蓮規模7.2地震之後一年內可能還會有餘震；雖說不排除2個月內仍會出現規模較大的有感餘震，但目前有逐漸緩和的趨勢。

0403花蓮大地震 花蓮強震

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