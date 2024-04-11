0時55分花蓮外海規模4.9地震 最大震度4級

中央社／ 台北11日電
圖／中央氣象署
圖／中央氣象署

根據中央氣象署最新資訊，11日0時55分發生芮氏規模4.9地震，地震深度6.4公里，震央位於花蓮縣政府東北方26.4公里（位於臺灣東部海域），最大震度花蓮縣4級。

0403花蓮大地震 花蓮強震

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