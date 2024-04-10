快訊

統神哭了…衛生紙屑黏眼角！母勸世被遷怒罵「滾」 網友傻眼

美3月CPI年增幅高預期！道瓊期指跌逾300點 美債殖利率升破4.5％

謝謝Wilson！砂卡礑游家5具遺體全尋獲 又是牠立大功

花蓮災後重建 鄭文燦：受災戶租金、拆除都會補貼

中央社／ 花蓮縣10日電
行政院副院長鄭文燦（右）10日與總統蔡英文（前左3）赴花蓮視察地震災情，會後說明中央災後重建及振興方案，強調重建之路將與花蓮站在一起，中央會做花蓮後盾。（中央社）
行政院副院長鄭文燦（右）10日與總統蔡英文（前左3）赴花蓮視察地震災情，會後說明中央災後重建及振興方案，強調重建之路將與花蓮站在一起，中央會做花蓮後盾。（中央社）

花蓮強震造成嚴重死傷、建物受損，累積70棟建物黃、紅單，受影響戶數超過2000戶。行政院副院長鄭文燦今天指出，拆除跟租屋都會補貼，花蓮縣府提出組合屋，只要適當也會支持。

4月3日花蓮強震，截至10日花蓮縣府獲通報303件受損建物，其中紅單戶32件、黃單38戶，不需張貼危險標誌191件，還有42件尚未評估，受影響戶數超過2000戶。

「此刻我們都是花蓮人」鄭文燦說，重建之路將與花蓮站在一起，行政院成立0403花蓮協調會報，並於行政院東部聯合服務中心成立重建辦公室做對口，公共建設損害已開始申報。

鄭文燦說，紅黃單災民租金補貼，每月新台幣8000元至1萬8000元不等，可自行租房或縣府媒合租屋，依靠親友有租約也可申請；另外，也比照防疫旅館模式，初步調查70家業者可提供498間房，可滿足上千人租屋需求。

至於花蓮縣府提出組合屋方案，鄭文燦說，只要提出適當區位跟計畫，費用由中央支持，希望讓災民有多元安置選項，可選擇對生活影響最小的方案。

受災建物拆除重建部分，鄭文燦說，拆除視為救災一環，拆除預算由政府統一支援。

觀光旅遊振興部分，鄭文燦說，太魯閣國家公園封園修復，太管處初估第1輪要5億元，他認為可能10億元都不一定能修復，希望觀光旅遊團體盡量提旅遊振興計畫，趕在暑假前完成，災後重建跟振興，中央會做花蓮的後盾。

0403花蓮大地震 花蓮強震

延伸閱讀

蔡總統花蓮勘災「動用所有資源助重建」鄭文燦承諾全力支持組合屋

首波人事不見林佳龍鄭文燦 卓榮泰再提民主大聯盟

林佳龍、鄭文燦未入閣 黨內人士：備戰2026直轄市長

【重磅快評】「信賴內閣」不見鄭文燦 胖周瑜變新周處？

相關新聞

謝謝Wilson！砂卡礑游家5具遺體全尋獲 又是牠立大功

新北市游家一家五口在太魯閣砂卡礑步道疑遭落石活埋，今天全家人接連被移出、尋獲，花蓮縣消防局搜救犬Wilson立下大功，不...

台積電發起募資送暖花蓮！員工捐多少 公司就捐多少

台積電今（10）日宣布自今天起，透過「i 公益平台」的捐款機制，針對 403 花蓮地震發起員工募資捐款；並同時啟動「ma...

花蓮災後重建 鄭文燦：受災戶租金、拆除都會補貼

花蓮強震造成嚴重死傷、建物受損，累積70棟建物黃、紅單，受影響戶數超過2000戶。行政院副院長鄭文燦今天指出，拆除跟租屋...

花蓮強震 正隆、玉山志工基金會各捐2000萬

花蓮強震，財團法人賑災基金會傍晚公布最新募款金額，截至今天下午5時許，共募得逾新台幣5.7億元；正隆公司加上其執行顧問，...

善款累計近6億元！衛福部花蓮賑災專案 3天湧入65筆百萬捐款

花蓮近海3日發生規模7.2強震造成災情，衛福部所轄公設財團法人賑災基金會4日開辦「0403花蓮震災募款專案」，截至10日...

砂卡礑移出5遺體 搜救人員：圓滿讓游家人相聚

花蓮砂卡礑搜救任務重型機具進駐後進度增快，先後移出4人遺體，搜救犬威爾森再建功，找到最後1人，依相隔距離及證件推測是失聯...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。