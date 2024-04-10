花蓮災後重建 鄭文燦：受災戶租金、拆除都會補貼
花蓮強震造成嚴重死傷、建物受損，累積70棟建物黃、紅單，受影響戶數超過2000戶。行政院副院長鄭文燦今天指出，拆除跟租屋都會補貼，花蓮縣府提出組合屋，只要適當也會支持。
4月3日花蓮強震，截至10日花蓮縣府獲通報303件受損建物，其中紅單戶32件、黃單38戶，不需張貼危險標誌191件，還有42件尚未評估，受影響戶數超過2000戶。
「此刻我們都是花蓮人」鄭文燦說，重建之路將與花蓮站在一起，行政院成立0403花蓮協調會報，並於行政院東部聯合服務中心成立重建辦公室做對口，公共建設損害已開始申報。
鄭文燦說，紅黃單災民租金補貼，每月新台幣8000元至1萬8000元不等，可自行租房或縣府媒合租屋，依靠親友有租約也可申請；另外，也比照防疫旅館模式，初步調查70家業者可提供498間房，可滿足上千人租屋需求。
至於花蓮縣府提出組合屋方案，鄭文燦說，只要提出適當區位跟計畫，費用由中央支持，希望讓災民有多元安置選項，可選擇對生活影響最小的方案。
受災建物拆除重建部分，鄭文燦說，拆除視為救災一環，拆除預算由政府統一支援。
觀光旅遊振興部分，鄭文燦說，太魯閣國家公園封園修復，太管處初估第1輪要5億元，他認為可能10億元都不一定能修復，希望觀光旅遊團體盡量提旅遊振興計畫，趕在暑假前完成，災後重建跟振興，中央會做花蓮的後盾。
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