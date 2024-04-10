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砂卡礑移出5遺體 搜救人員：圓滿讓游家人相聚

中央社／ 花蓮縣10日電
花蓮強震造成嚴重死傷，搜救人員10日進駐砂卡礑步道，經過簡單祭拜後，以束帶吊起巨石，將被壓埋的女性死者移出，送往花蓮殯儀館確認身分。圖／花蓮縣消防局提供（中央社）
花蓮強震造成嚴重死傷，搜救人員10日進駐砂卡礑步道，經過簡單祭拜後，以束帶吊起巨石，將被壓埋的女性死者移出，送往花蓮殯儀館確認身分。圖／花蓮縣消防局提供（中央社）

花蓮砂卡礑搜救任務重型機具進駐後進度增快，先後移出4人遺體，搜救犬威爾森再建功，找到最後1人，依相隔距離及證件推測是失聯游家5口，搜救人員說，圓滿讓一家人相聚。

花蓮強震造成太魯閣砂卡礑步道多處大崩壁，截至10日下午6時，在步道0.5公里處大崩壁區域，已尋獲21歲胡姓女子及疑似游家5人遺體。

花蓮縣消防局特種搜救隊組長温宗豪說，重機具進駐後，利用吊帶將大石塊搬開，先將年約11歲游家大女兒移出、中午後移出38歲游父，並在附近不遠處找到背著背包的38歲游妻及下方身體嬌小的小孩遺體。

温宗豪說，下午5時30分正要收隊，搜救犬威爾森（Wilson）再度建功，在游妻遺體附近，發現嬌小身形的罹難者，這也是威爾森在砂卡礑步道發現的第3名罹難者。

温宗豪說，5具遺體已難以辨認，僅能依身形初判，其中2名身型嬌小，無法辨認是8歲男童或是5歲女童，5人都已送往花蓮殯儀館，後續將由檢警採驗確認身分。

花蓮縣消防局特搜大隊長簡弘丞說，圓滿讓游家人聚在一起。

砂卡礑步道仍有一對新加坡夫妻失聯，簡弘丞說，明天將縮小編制，採4人1犬編組，持續在步道1.8公里處大水管附近搜尋，重型機具也會持續在0.5公里處持續開挖，看能否找到明顯事證。

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