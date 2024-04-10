花蓮地震日本LINE雅虎捐款專頁 募款逾2億日圓

日本資訊科技業者LINE雅虎公司（LY Corporation）在其營運的「Yahoo!網路募捐」開設「2024年台灣地震特設專頁」，總計6項募捐到今天下午4時止募得款項已逾2億日圓。

目前可以看到包括4月3日開始募捐的「2024年台灣花蓮地震 緊急支援」、4月4日開始募捐的「2024年台灣地震 被災者支援」等6個項目正在進行中，到今天下午4時止總計已有超過10萬人捐款、金額逾2億日圓（約新台幣4214萬元）；捐款數字仍持續增加中。

此外，日本樂天集團5日也在官網設立名為「令和6年台灣花蓮地震被害支援募金」的線上募款專頁，截至台灣時間今天下午4時止，已募得逾2887萬日圓。

根據中央災害應變中心截至今早統計，全國地震災情共計2869件，釀13死、1155傷、37留守、6失聯，新生崩塌有779處、共433.93公頃，大規模崩塌潛勢區無顯著位移。

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