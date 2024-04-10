砂卡礑第3、4具遺體確認身分 背包證件證實就是游家人

花蓮3日強震，太魯閣砂卡礑步道今天現場陸續移出日前發現兩具遺體後，又在遺體旁找到兩具相擁的遺體。搜救人員在下午3時50分完成第3具遺體打包，下午4時21分第4具遺體脫困，從隨身背包中找到游妻及其3名孩子的健保卡，確認就是游家人。

游男及妻子、11歲大女兒、8歲小兒子及5歲小女兒，事發前人在砂卡礑步道遊玩，還曾拍下影片傳給游男母親看，影片中，游妻背著包包，牽著小女兒的手，不久就發生大地震。

今天在現場找到的第三具遺體，身背雙肩背包及斜背包，搜救人員在斜背包中，找到游妻和3個孩子的健保卡，確認其中一位就是游姓妻子，因出事前影像游妻牽著小女兒的手，不排除可能就是游妻和她的小女兒。 游男一家五口感情非常好，3日當天同遊砂卡礑步道，疑遭地震土石活埋，目前尋獲4人。圖／翻攝游男臉書

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