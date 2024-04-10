聽新聞
test
0:00 / 0:00
砂卡礑第3、4具遺體確認身分 背包證件證實就是游家人
花蓮3日強震，太魯閣砂卡礑步道今天現場陸續移出日前發現兩具遺體後，又在遺體旁找到兩具相擁的遺體。搜救人員在下午3時50分完成第3具遺體打包，下午4時21分第4具遺體脫困，從隨身背包中找到游妻及其3名孩子的健保卡，確認就是游家人。
游男及妻子、11歲大女兒、8歲小兒子及5歲小女兒，事發前人在砂卡礑步道遊玩，還曾拍下影片傳給游男母親看，影片中，游妻背著包包，牽著小女兒的手，不久就發生大地震。
今天在現場找到的第三具遺體，身背雙肩背包及斜背包，搜救人員在斜背包中，找到游妻和3個孩子的健保卡，確認其中一位就是游姓妻子，因出事前影像游妻牽著小女兒的手，不排除可能就是游妻和她的小女兒。
▶▶▶花蓮大地震延伸閱讀
▪嘉義4月已9震非常罕見 專家：不排除大地震前兆、高鐵要留意
▪花蓮強震整理包／釀16死、餘震破800次 重大災情、災後理賠、專家示警一次看
▪保命必看！地震來時怎逃？躲哪最好？揭各種情境「逃生避難原則」
▪災損怎辦？ 9大稅捐減免方法一次看 綜所稅申請有2關鍵
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言