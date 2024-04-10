韓國瑜秀匯款收據 捐108萬「立法院長薪資所得」替花蓮賑災
立法院長韓國瑜今天在臉書出示個人捐款至「花蓮縣重大災害民間賑災捐款專戶」的收據，匯款金額新台幣108萬元。他表示，捐款支援花蓮災民所需及後續復原工作，希望共同努力重建家園，花蓮加油、台灣平安。
花蓮3日發生芮氏規模7.2強震，韓國瑜5日透過個人臉書粉絲專頁指出，「面對無常，我們一同克服重建」，他願略盡綿薄，捐出就任立法院長以來至今的薪資所得，與大家一起努力重建家園。
韓國瑜今天在臉書出示捐款至「花蓮縣重大災害民間賑災捐款專戶」的收據，匯款日期顯示民國113年4月10日，匯款人名稱韓國瑜，匯款金額108萬元。
他表示，「今日，國瑜已將就任立法院長以來之薪資所得捐款完成，旨在支援花蓮災民所需及後續復原工作！」
韓國瑜表示，希望共同努力重建家園，花蓮加油、台灣平安。
▶▶▶花蓮大地震延伸閱讀
▪嘉義4月已9震非常罕見 專家：不排除大地震前兆、高鐵要留意
▪花蓮強震整理包／釀13死、餘震破700次 重大災情、災後理賠、專家示警一次看
▪保命必看！地震來時怎逃？躲哪最好？揭各種情境「逃生避難原則」
▪災損怎辦？ 9大稅捐減免方法一次看 綜所稅申請有2關鍵
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言