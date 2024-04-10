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蔡總統：災後重建過程 減低受災戶負擔

中央社／ 花蓮縣10日電
蔡英文總統今天到花蓮新秀消防分隊的前進指揮所，致贈加菜金給搜救指揮官、內政部消防署特搜隊長陳義豐（右）等人，慰勉救災人員辛勞。聯合報記者王燕華／攝影
蔡英文總統今天到花蓮新秀消防分隊的前進指揮所，致贈加菜金給搜救指揮官、內政部消防署特搜隊長陳義豐（右）等人，慰勉救災人員辛勞。聯合報記者王燕華／攝影

花蓮強震造成嚴重傷亡，救災工作持續進行，總統蔡英文今天視察前進指揮所，感謝救災人員付出，未來災後安置重建過程，讓受災戶負擔降到最低。

蔡總統致詞指出，過去這周來自各地特搜人員投入花蓮救災工作，有大家第一線付出，看到台灣團結力量；水、通訊及道路搶通迅速進行，首次在災區運用低軌衛星，提供緊急通訊，讓救災更加徹底。

蔡總統指出，中央政府全力以最快速度災後復原跟振興計畫，衛福部提供超過新台幣4.9億元協助災區復原重建，目前正在研擬就業振興措施，經濟部提出貸款新台幣200億元支持產業。

「對災民需求務必同理心協助」蔡總統指出，今天早上和副總統賴清德等人討論，依照過去經驗及賴副總統在台南震災經驗，希望讓受災戶在重建過程，動用各項可用資源，能降低受災戶的負擔。

蔡總統說，重建過程最辛苦的是花蓮縣長徐榛蔚及立委們，提出很多重建想法，務必符合災民的需求。

會後，蔡總統分別致贈慰問金，發給消防署特種搜救隊、內政部特搜大隊、花蓮港務消防隊及花蓮特搜大隊等，隨後前往台灣自來水公司第九區管理處，視察台水救災搶救復水工作。

0403花蓮大地震 花蓮強震

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