康老師愛貓現蹤！天王星拆除現場播貓叫聲誘捕 友人證實：牠就叫「貓咪」
花蓮強震釀天王星大樓傾斜，花蓮高農康姓老師逃出後返回救貓，被倒塌梁柱壓住喪生；她的愛貓「貓咪」一度現蹤，拆除現場播放貓叫聲誘捕，盼能順利救出。
花蓮民族里長張東耀今天接受媒體聯訪表示，有愛貓人士致電告訴他，在民眾直播畫面中有看到貓的出現，同時也跟拆除大樓的業者確定有拍到，現場播放貓叫聲，再將誘捕籠移置貓咪出現位置，看能否將貓咪順利救出。
張東耀說，將畫面放大檢視，從頭部是白色的特徵研判是康姓老師的貓。
33歲的國立花蓮高級農業職業學校康姓老師在地震當下原本已經逃出，為了救貓返回大樓，被倒塌梁柱壓住不幸喪生；起初傳出她的貓不幸死亡，但昨天救援「橘子」時，被意外拍攝到另外1隻橘貓的畫面，親友證實是康姓教師的愛貓「貓咪」。
康老師友人姚小姐今天告訴中央社記者，「康老師的橘貓就叫『貓咪』，因為她會拿一個叫『牛牛』的玩具逗貓咪玩」；昨天康老師家人在天王星大樓現場一起找貓，所以呼喊「牛牛」，讓有些媒體誤會為「妞妞」。
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