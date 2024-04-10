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日台共榮首長聯盟捐花蓮21萬元 謝長廷：患難相助

中央社／ 東京10日專電

花蓮發生強震，由日本地方自治體（市町村）首長組成的「日台共榮首長聯盟」會長宮元陸今天拜訪駐日代表謝長廷，表達慰問並捐100萬日圓（約合新台幣21萬元）助災後重建。謝長廷表示，台日患難相助的精神，堪稱世界楷模。

日台共榮首長聯盟由市、村、町首長等140位成員組成，宮元陸率領東大阪市長野田義和、埼玉縣本庄市長吉田信解、東京都稻城市長高橋勝浩、山形縣南陽市長白岩孝夫等幹部到駐日代表處拜會謝長廷。

石川縣能登半島今年元月發生芮氏規模7.6強震，最大震度7級。身為石川縣加賀市長的宮元陸在拜會謝長廷時表示，很感謝台灣在能登半島地震後的馳援，沒想到3日台灣花蓮也發生地震，這讓他內心難以平復，不知為何會有這麼多震災發生。日台共榮首長聯盟捐贈100萬日圓，希望有助花蓮早日災後重建。

謝長廷表達感謝。他表示，花蓮強震後，接獲日本各界的慰問，台日跨國境關懷，發揮互助精神，堪稱世界楷模。強震後，日本首相岸田文雄第一時間在社群平台發文表示，做好援助的準備，這對台灣人來說真是一大激勵。日本外務大臣上川陽子也宣布日本政府無償捐贈100萬美元（約新台幣3206萬元）給台灣協助花蓮震後重建。

謝長廷說，強震後第一時間，日本跨黨派國會議員組成的日華議員懇談會會長古屋圭司就捎來慰問信，並且打電話給他說，日本消防廳有最先進的探測儀及救生設備，如果台灣有需要，隨時可出發，希望在黃金時間內及時發揮功能。

宮元陸在會談時表示，看到媒體報導，花蓮強震發生後，包括避難所（災民收容所）的設備等，台灣的應對相當迅速，做得比日本還好。

日台共榮首長聯盟副會長野田義和說：「在疫情前，我們東大阪市的小學生與台中進行籃球交流，原本的小學生現在已是國中生、高中生、大學生或社會人士，大家都替這次台灣強震感到憂心，想表達慰問。」

宮元陸對中央社表示，日本與台灣是命運共同體、是兄弟，只要對方有難，就會互相幫助。這就如台灣說「雪中送炭」，這句話說得很好，希望台日一起努力，克服難關。

有關台日患難相助，日本發行量最大的報紙「讀賣新聞」今天大幅報導這是「善的循環」。報導指出，除了上川陽子宣布捐100萬美元助災後重建外，日本自治體層級包括熊本、宮城等縣以及逾25個市町都設置募款箱，要協助花蓮災後重建。

0403花蓮大地震 花蓮強震

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