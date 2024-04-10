重機具吊起巨石 砂卡礑1女性罹難者送殯儀館

花蓮強震造成嚴重死傷，重機具今天上午近11時進駐砂卡礑步道，搜救人員簡單祭拜後，以束帶吊起巨石，11時45分將疑似罹難的游家大女兒自石塊中拉起，送花蓮殯儀館確認身分。

游姓夫婦一家5口在砂卡礑步道失聯，特搜人員先前找游男與11歲大女兒遺體，但被壓在巨石下，中午現場重機具拉起，讓遺體得以順利運出。至於游妻與8歲的次子、5歲幼女迄今仍未尋獲。

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