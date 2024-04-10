重機具持續挺進 砂卡礑2名罹難者可望脫困搬出
花蓮地震進入第8天，太魯閣砂卡礑步道是重點搜救區，特搜人員及機具今天分3路進行，重型機具預計上午抵達步道0.5K處，有望將疑似罹難的游姓男子及大女兒脫困，另外也持續搜尋游家3口及澳籍新加坡夫妻。
花蓮縣消防局特搜隊長簡弘丞今天說明，怪手等大型機具已挺進到0.45公里處，怪手持續在河床造路，兩批搜救人員分別在0.5公里處及1.8公里處大水管附近搜尋。
簡弘丞指出，因多處路段崩坍嚴重，改從河床填土鋪路過河，怪手已經接近0.5公里處，開通後可與破碎機同步進行，將重壓在罹難者身上的土石清出，今天有望先找出2名5日發現的罹難者。
至於澳洲籍新加坡夫妻位置，簡弘丞表示，根據最後身影在0.5公里處位置推算，過去幾天持續在0.5公里處至1.5公里處五間屋位置來回搜索，昨天在0.85公里處發現的男鞋，確認不是澳籍新加坡夫妻所有。
簡弘丞指出，今天鎖定1.8公里處大水管處後方2處大崩壁，出動3名警消、3隻搜救犬進行搜索。
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