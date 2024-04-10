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13修復師接力4天 復原11遺體

聯合報／ 記者林佳彣／花蓮報導
0403大地震重創台灣多地，宜蘭、花蓮地區已有13條生命離開，仍有3人失聯搜救中，13名遺體修復師更自發性前來，4天接力修復完成11具遺體。記者林佳彣／攝影
0403大地震重創台灣多地，宜蘭、花蓮地區已有13條生命離開，仍有3人失聯搜救中，13名遺體修復師更自發性前來，4天接力修復完成11具遺體。記者林佳彣／攝影

花蓮大地震造成嚴重死傷，家屬期盼羅難家人能有完整遺體，留下最後尊嚴與美好，十三名遺體修復師自願到花蓮，四天不間斷接力修復完成十一具遺體，有一名死者只有手腳還完整。修復師也盼二名還壓在砂卡礑步道的遺體能早日運出，否則時間愈長、修復難度愈高。

遺體修復師團隊包含衷心蓮盟召集人顏維勲、中華民國葬儀業公會全國聯合會監事王有意和多名志工，一同協助修復罹難者遺體。

淨塑講師蘇淑華四月三日前往太魯閣得卡倫步道遇死劫，王有意說，蘇的遺體損傷最慘重，只有手腳最完整，因此修復時間較為漫長。

在小錐麓步道被尋獲的連姓男子，修復團隊兩天前已做好假手要修復，日前搜救人員找到他的斷肢，家屬期盼能接回。王有意說，待ＤＮＡ檢驗報告出爐，確定身分就會施做。

另外，蘇花路廊和平段吳姓卡車司機遭落石重擊喪命，王有意說，頭顱重創骨折，是大開放性傷口，修復需一整天，但家屬希望盡快完成，三名修復師接力不休息，耗時約四小時就修復完成。

0403花蓮大地震 花蓮強震 落石 骨折

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