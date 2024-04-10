聽新聞
test
0:00 / 0:00

汶萊包機抵花蓮 震後觀光注入生機

聯合報／ 記者王思慧／花蓮報導
花蓮迎來汶萊包機直飛的80多名旅客不畏地震影響，將前往七星潭、鯉魚潭、東大門夜市等景點，均從花蓮航空站入境及出境。圖／花蓮縣政府提供
花蓮迎來汶萊包機直飛的80多名旅客不畏地震影響，將前往七星潭、鯉魚潭、東大門夜市等景點，均從花蓮航空站入境及出境。圖／花蓮縣政府提供

花蓮觀光市場因大地震重創，好在昨天迎來汶萊包機直飛的80多名旅客，前往七星潭、鯉魚潭、東大門夜市等景點，行程為3天2夜，均從花蓮航空站入境及出境，縣長徐榛蔚表示，這次國際包機直航花蓮為震後觀光帶來復甦契機，也為花蓮加油。

縣府指出，近年積極推動包機直航，繼去年「越南—花蓮」及「泰國—花蓮」4趟次包機直航對飛，今年再擴增航點，昨上午10時30分有「汶萊—花蓮」80多名旅客直飛花蓮參訪旅遊，是首次從汶萊直飛花蓮的國際航班

包機是由縣府及花蓮旅行商業同業公會共同促成，利用「推動花東永續旅遊境外包機來台獎助要點」補助，使業者獲得挹注，也讓國外旅客可直接抵達花蓮展開遊程。

縣府觀光處長張志翔表示，這次包機由汶萊國營航空公司的空中巴士執飛，汶萊遊客在花蓮將停留3天2夜，期間參觀七星潭、鯉魚潭、東大門夜市、理想大地星巴克、立川漁場、兆豐農場、雲山水等熱門景點。

接下來花蓮航空站還會迎接4月12日「泰國—花蓮」及27日「越南—花蓮」國外旅客；未來也鎖定日、韓、馬來西亞、新加坡、汶萊、泰國、越南等國家，持續增加國際城市直航點，帶來更多國際旅客訪花及留宿，協助擴大縣內觀光產業商機。

0403花蓮大地震 國際航班 徐榛蔚 汶萊 花蓮強震

延伸閱讀

花蓮強震重創觀光 傳外籍客爆退團潮？品保協會：改行程為主

強震農損花蓮近8000萬 消防署感謝土耳其無人機隊馳援

遠雄花蓮海洋公園 宣布延長休園至4月30日

紅十字會赴花蓮3醫院慰問傷者 設線上捐款專案

相關新聞

蔡總統今赴花蓮 藍籲賑災比照921

花蓮強震後，蔡英文總統至今未到災區探視，今將赴花蓮慰問災民，國民黨立院黨團昨呼籲中央比照九二一大地震時，盡速研擬「○四○...

13修復師接力4天 復原11遺體

花蓮大地震造成嚴重死傷，家屬期盼羅難家人能有完整遺體，留下最後尊嚴與美好，十三名遺體修復師自願到花蓮，四天不間斷接力修復...

搜索5失聯 兵分三路挺進砂卡礑

花蓮強震造成十三死，搜救人員昨繼續搶救五名受困者，兵分三路再挺進砂卡礑步道，怪手持續開挖，僅剩最後五十公尺就可接觸到尋獲...

花蓮大地震頭七法會黑蝶翻飛 震災家屬淚崩

花蓮縣府昨為大地震罹難者辦頭七法會，現場氣氛哀傷，死者游姓男子的母親誦經時，突然一隻黑蝴蝶在身邊飛舞，她忍不住淚崩，深信...

新北土城31年屋震成危樓 住戶質疑偷工減料

本月3日強震後，新北市有12棟建物被貼上紅、黃單標示為危險建物，其中土城延和路屋齡31年的「台北一家親」社區有53戶、逾...

汶萊包機抵花蓮 震後觀光注入生機

花蓮觀光市場因大地震重創，好在昨天迎來汶萊包機直飛的80多名旅客，前往七星潭、鯉魚潭、東大門夜市等景點，行程為3天2夜，...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。