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汶萊包機抵花蓮 震後觀光注入生機
花蓮觀光市場因大地震重創，好在昨天迎來汶萊包機直飛的80多名旅客，前往七星潭、鯉魚潭、東大門夜市等景點，行程為3天2夜，均從花蓮航空站入境及出境，縣長徐榛蔚表示，這次國際包機直航花蓮為震後觀光帶來復甦契機，也為花蓮加油。
縣府指出，近年積極推動包機直航，繼去年「越南—花蓮」及「泰國—花蓮」4趟次包機直航對飛，今年再擴增航點，昨上午10時30分有「汶萊—花蓮」80多名旅客直飛花蓮參訪旅遊，是首次從汶萊直飛花蓮的國際航班。
包機是由縣府及花蓮旅行商業同業公會共同促成，利用「推動花東永續旅遊境外包機來台獎助要點」補助，使業者獲得挹注，也讓國外旅客可直接抵達花蓮展開遊程。
縣府觀光處長張志翔表示，這次包機由汶萊國營航空公司的空中巴士執飛，汶萊遊客在花蓮將停留3天2夜，期間參觀七星潭、鯉魚潭、東大門夜市、理想大地星巴克、立川漁場、兆豐農場、雲山水等熱門景點。
接下來花蓮航空站還會迎接4月12日「泰國—花蓮」及27日「越南—花蓮」國外旅客；未來也鎖定日、韓、馬來西亞、新加坡、汶萊、泰國、越南等國家，持續增加國際城市直航點，帶來更多國際旅客訪花及留宿，協助擴大縣內觀光產業商機。
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