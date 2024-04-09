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超驚險影片／花蓮遇地震「山崩怒吼石頭雨」」 駕駛生死一瞬間進隧道躲過一劫

聯合報／ 記者林新輝報導

4月3日早上7時58分，一支106秒的行車紀錄錄片經社群發布後，引起廣大迴響。這支影片紀錄了花蓮強震太魯閣中橫路段瞬間天崩地裂的「未世景象」，也紀錄了行車紀錄器車主湯先生與死神差肩而過慶幸活著是件多麼幸運的畫面。

花蓮往太魯閣晶英方向警報響提開警覺

聯合報循線找到知悉這起事件經過的林先生，林先生跟聯合報記者表示，他還原當天事情的經過。林先生說，湯先生很年輕，30歲不到，4月3日湯先生是來中橫工作，他的工作正好是執行道路測量的任務，湯先生從花蓮往太魯閣晶英酒店方向行駛，湯先生手機收到國家警報器，而他的車子前方 不遠處正好有一處明隧道，他將車停在隧道內，車才剛停好，前方先是有些許落石跟斷枝的樹木，然後下一秒，巨石泥土就跟下雨一樣從天而降，下起了從未見過的「石頭雨」。

落石塵土如海嘯湧進隧道 碎石前後夾擊成黑暗世界

又過了幾秒，土石夾帶的大量沙塵，威力巨大的跟炸彈一樣，塵土如海嘯湧進隧道，本來車子前面的擋風玻璃視線還十分清楚，一夕之間完全覆蓋了車子，洞裡頓時陷入黑暗世界，而碎石就像太空隕石從前後擊中他的車子，湯先生驚魂未定，但仍保持冷靜的擠出7個字:「完了，我要救援了。」。

圖/截自影片
圖/截自影片

隧道脫困後 在晶英酒店等待救援四天

林先生告訴記者，地震過後，死裡逃生的湯先生將車子開到晶英酒店，跟上百人一樣在晶英酒店等待外界救援。

地震後大約過了4天，湯先生就決定開車從武嶺方向回到西部，湯先還載了兩人同行撤退，林先生說，湯先生載的這兩位正好是他的羽球球友，一路上他的球友聽了湯先生「回顧」0403那天早上驚心動魄的事。

林先生說，據他的球友轉述，大難不死的湯先生一直說「好家在、好家在」，他開車繞了台灣一半回到西部後，先回老家龍潭洗車，說是要「去霉氣」。

圖/截自影片
圖/截自影片

好家在的不只是湯先生。林先生向記者表示，他本來預訂4月3日地震當天要走白楊步道，但他提前一天到晶英酒店，見還有時間，就提前一天去走白楊步道。如果他也照原訂計走白楊步道，就遇上強震。

家住北部林先生經歷過921地震，「這次花蓮強震比921恐怖多了」，林先生說，地震發生時他人正好在酒店，許多遊客拍到整太魯閣天崩地裂的畫面，「這次很特別詭異，我以為地震後會帶來大量土石流，可是沒有，而是鋪天蓋地的灰塵，地震當天晚上餘震從未間斷，整夜難眠。慶幸的是，酒店所在位置地質安穩，未發生災情，酒店也非常熱心，安置了上百位遊客，讓人們安心的等待救援。

0403花蓮大地震

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