花蓮強震罹難者頭七法會 盼逝者安息、生者安心
花蓮強震造成10多人不幸罹難，花蓮縣政府今天與玄門總會谷關大道院及善心人士共同啟建「花蓮0403震災罹難者頭七功德法會」，盼藉法會超渡罹難者，願罹難者安息，生者安心。
花蓮縣政府今天與玄門總會谷關大道院及善心人士共同啟建「花蓮0403震災罹難者頭七功德法會」，花蓮縣長徐榛蔚、國民黨立委傅崐萁、花蓮縣議會副議長徐雪玉等人出席悼念，並向罹難者家屬致意，盼罹難者安息、家屬早日走出哀慟。
花蓮縣政府今天新聞稿表示，玄門總會於4月8日從台中前往花蓮，貨車載運法會用品由南迴前往，今天在花蓮殯儀館啟建頭七功德法會，並於上午10時敬拜、恭讀法會疏文、恭迎仙佛聖駕、引魂科儀、誦經禮懺等，場面莊嚴肅穆。
法會結束後，百份供品及水果全數捐出，並透過花蓮縣政府0403賑災物資捐贈窗口發放給需要的家戶。
花蓮縣政府表示，災後重建刻不容緩，縣府昨日已於縣府大禮堂開設0403震災聯合服務中心，服務時間為每日上午8時30分至中午12時，及下午1時30分至下午5時30分，提供災後諮詢與申請作業，包括災害救助金發給、受災戶租金補貼、各項稅金減免諮商，以及實務申請協助，陪伴鄉親早日回歸生活正軌。
此外，縣府也設置各項災害專線，包括房屋損壞專線電話（03）8230510，或撥打1999；營業稅、所得稅災害減免（03）8311860、（03）8226121，或撥打0800-000321。
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