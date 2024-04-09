花蓮強震罹難者頭七法會 盼逝者安息、生者安心

4月3日花蓮外海發生芮氏規模7.2強震，全台劇烈搖晃，首當其衝的花蓮災情最為慘重。一名在花蓮晶英酒店建教實習的黃姓高三生，在地震當下被巨石壓住，雙腿無法動彈，受困九曲洞2天才獲救，目前仍在昏迷搶救中，且雙腿有截肢的可能。胸腔科名醫師蘇一峰表示，看了新聞報導，目前懷疑黃姓高三生是肺栓塞的狀況，且大量鉀離子進入心臟導致心跳停止。

2024-04-09 14:05