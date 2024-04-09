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0403強震 中市29位藍議員每人至少捐1萬元給花蓮縣政府

聯合報／ 記者余采瀅／台中即時報導
台中市議會國民黨團書記長黃馨慧等29位議員今日宣布捐款賑災，台中市議長張清照率先捐出10萬元，議員每人至少捐出1萬元，屆時至少募集38萬元善款，全數捐給花蓮縣政府。記者余采瀅／攝影
台中市議會國民黨團書記長黃馨慧等29位議員今日宣布捐款賑災，台中市議長張清照率先捐出10萬元，議員每人至少捐出1萬元，屆時至少募集38萬元善款，全數捐給花蓮縣政府。記者余采瀅／攝影

0403花蓮強震，造成重大傷亡災害，台中市議會國民黨團書記長黃馨慧等29位議員今天宣布捐款賑災，台中市議長張清照率先捐出10萬元，議員每人至少捐出1萬元，目前善款仍在募款中，屆時至少會捐出38萬元善款，全數捐給花蓮縣政府，幫助災民重建家園。

黃馨慧表示，地震重創花蓮，最缺的就是資源與人力，國民黨團昨晚發起捐款，國民黨29名中市議員全數參與，議員每人至少捐出1萬元，議長張清照則捐出10萬元，至少會募集38萬元善款，希望可以拋磚引玉，幫助花蓮災民度過難關。

台中市議會國民黨團執行長陳文政說，花蓮大地震，同島一命，國民黨團此次捐款，希望善款可專款專用，為災民盡一分心意，讓救災工作順利完成。

國民黨團今天舉行記者會，中市議員朱暖英、邱愛珊、李中、賴朝國、黃佳恬、陳本添等人都到場。

0403花蓮大地震 花蓮強震

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