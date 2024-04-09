強震遭巨石砸中雙腿！高三生「命危恐截肢」 醫：鉀離子進入心臟導致

4月3日花蓮外海發生芮氏規模7.2強震，全台劇烈搖晃，首當其衝的花蓮災情最為慘重。一名在花蓮晶英酒店建教實習的黃姓高三生，在地震當下被巨石壓住，雙腿無法動彈，受困九曲洞2天才獲救，目前仍在昏迷搶救中，且雙腿有截肢的可能。胸腔科名醫師蘇一峰表示，看了新聞報導，目前懷疑黃姓高三生是肺栓塞的狀況，且大量鉀離子進入心臟導致心跳停止。

根據報導，該名黃姓高三生當天原本是跟同事一起搭公車上班，沒想到途中發生地震，被滾落的巨石砸中，雙腿無法動彈，過了1天1夜才被救難人員從九曲洞救出。黃姓高三生脫困送醫後，又發生心跳停止，目前使用葉克膜救命中，且腿部有多處開放性骨折，傷勢嚴重，可能需要截肢。

蘇一峰研判，有可能是久壓出現了腔室症候群，也就是黃姓高三生的雙腿被久壓後，導致缺血細胞壞死。蘇一峰解釋，當救難人員把石頭從腿上挪開，高三生的傷肢血流恢復，血流流進去傷肢，「傷肢中的血栓和細菌和鉀離子等等壞東西也被血流帶出來」，目前懷疑高三生是肺栓塞。

看完蘇一峰的分析，有網友詢問「如果事先已知道這種情況，要如何進行脫困後的醫療處置？」，蘇一峰回答說「一般是打點滴大量灌水，慢慢移開石頭」。同時還有人問說「日劇不是都演說重物搬開前要先截肢嗎？難道不是每次都這樣做喔？」，蘇一峰則回覆「18歲少年就要截肢太難過了，而且在救難現場不可能進行截肢手術，只能盡快後送醫院」。

另外，有網友提問「假設下次遇到別人被重物壓住多時，我們幫忙救助的時候，可以怎麼處理呢？」，蘇一峰也解釋說，這要看傷者被壓了多久，以及血流是否完全都阻斷。蘇一峰表示，壓的時間越久，特別是超過四到六個小時，血流阻擋越嚴重，「腳被壓到變形，越有可能大量細胞壞死，石頭移開血流一打通，越有可能大量鉀離子進入心臟」。

商品推薦

udn討論區

INP: