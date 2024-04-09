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花首購族還沒入住 屋垮被貼紅單

聯合報／ 記者林佳彣王思慧／花蓮報導

花蓮強震後，重建漫漫長路。花蓮縣列為紅、黃單建物有六十七棟、一千四百戶，縣府傾向規畫組合屋安置。六旬黃姓男子今年三月人生第一次買房，剛裝潢好準備四月三日遷戶籍，結果當天地震，還沒住進「山海關」就被貼紅單，貸款甚至連一次都還沒繳，因沒有居住事實，憂心申請租屋補貼會碰壁，感嘆「算我們卡衰」。

「第一次買屋就碰到頭獎。」黃姓男子昨天一早就到縣府的震災聯合服務中心諮詢，了解狀況後無奈地自嘲是剛買房就遇地震的衰人。他不滿租戶可申請補貼，身為屋主卻沒有，直呼心情很不舒服，但「這樣合理嗎」？

黃先生手上拿著一疊資料，回憶過去一個月為新家籌措的辛苦，租屋族好不容易買房，貸款三百萬元，三月十一日拿到建物權狀，花了五、六十萬元採購冷氣、沙發等家具，買屋加裝潢共花六百五十萬元，就等妻子四月二日從大陸返台後，隔天要到吉安鄉公所辦入籍，甚至已跟房東談好只租到四月中旬，但「那天地震一震，什麼都不用辦了」。

黃先生想到強震後看到新家磁磚脫落、牆壁裂開還破個大洞等慘狀，沉默許久後反問記者「如果是你咧？」大嘆整個人好像天崩地裂，心情轉換多次，已不知道該怎麼說；他站在大樓外看著外牆新裝的冷氣，哀怨「我都還沒吹欸！」

對於家園重建，他一時半刻沒頭緒，想到連第一筆貸款都還沒繳就遇到屋垮被貼紅單，只能跟房東溝通要續租，還好房東理解困境願意讓他們繼續住下去，否則真的沒地方住了。

縣府人員昨耐心聆聽黃先生遭遇，建議仍可準備資料送件申請補貼，針對此特殊情形再請示中央協助處理。

0403花蓮大地震 花蓮強震

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