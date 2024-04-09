砂卡礑2層樓巨石擋路 搜救增難度

花蓮強震第六天，搜救行動持續，雖動用大型機具協助，但六名失聯者仍未尋獲。其中，砂卡礑步道因有兩層樓高的巨石及堰塞湖阻擋，搜救進度緩慢；V型峽谷部分，因一小時內發生四次坍塌，也暫時中止搜救任務。

目前六名失聯者中，除確認六十三歲蕭姓男子在V型峽谷中和礦區遭土石掩埋、游姓男子妻兒三人在太魯閣國家公園的砂卡礑步道遭遇落石，搜救單位研判星國夫婦當天應已走過砂卡礑步道五間屋，應在崩壁處遇險。

搜救人員昨兵分兩路帶著搜救犬在五間屋及往前七百公尺崩壁搜索星國夫婦，但沒有結果；夫婦家屬昨趕抵花蓮，將兩人衣物交給搜救犬聞味道，希望有利搜尋。另外，搜救人員一度在步道○點八五公里處聞到明顯異味，但檢視後也未發現異狀。

搜救人員在步道除採取陸攻，也派一組人循水路跟著挖土機挺進，但途中遇到前方有高達兩層樓高石塊擋住去路，雖設法打碎巨石，但旁邊有小型堰塞湖，怪手過不去，繞路方式也要再評估。

V型峽谷中和礦區的搜救現場，空勤直升機出動卻因天候不佳無法搜索，救難人員調用大型重機具挺入山區救援，昨天推進七百公尺後，餘震頻繁，邊坡一小時內發生四次坍塌，考量搜救人員安全，暫時停止作業。

六十五歲連姓男子在太魯閣國家公園小錐麓步道健行時遇難，搜救隊雖尋獲遺體，但家屬發現少了左手臂，花蓮特搜隊昨協助尋回斷肢送交給家屬，讓遺體得以完整。花蓮縣政府今天將在市立殯儀館舉行「花蓮○四○三震災罹難者頭七功德法會」。

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