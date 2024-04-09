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天王星今拆8樓 拚2周完工

聯合報／ 記者林佳彣王思慧／花蓮報導
0403強震造成花蓮天王星大樓嚴重受損，24小時不間斷拆除。記者林佳彣／攝影
0403強震造成花蓮天王星大樓嚴重受損，24小時不間斷拆除。記者林佳彣／攝影

花蓮強震造成花蓮多棟建築物毀損，縣府會勘後列黃單卅五件、紅單卅二件；其中天王星大樓由兩台大鋼牙同時運作、廿四小時趕工拆除，力拚兩周內完工；下陷的北濱街十六號已拆完夷為平地，不遠處另棟六號建物支撐力逐漸不足，預計今早九點開拆。

花蓮縣建設處長鄧子榆說，昨已拆除天王星大樓最上方基地台，晚間至今早會拆完第九層，接續至第八層；拆除每層樓後會掃落住戶物品，施工人員撿拾後送至警方讓民眾認領，「工作人員會盡最大努力，能夠撿的都撿。」

六樓住戶汪姓婦人昨下午返回現場悲從中來。一名善心人士拿十萬元現金交到她手中為她打氣，她感動到哽咽不停致謝。她說，昔日常小額捐款做愛心，成了震後災民，「第一次被人家救濟」。

另外，台灣菸酒公司花蓮酒廠檢視發現上萬甕存放卅年的陳年紹興酒被震落一地；廠方說，六年前○二○六地震已震損不少，雖加裝「地震防護網」，但這次晃得太劇烈了，破損甕數待清查。至於紅標純米酒及料理米酒約打破一萬六千打，酒廠初估損失約一千四百多萬元，生產線也暫停。

0403花蓮大地震 花蓮強震

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