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花蓮震災募款 已逾2.8億

聯合報／ 記者賴昀岫王思慧／連線報導

花蓮強震造成重大災害，財團法人賑災基金會「○四○三花蓮震災募款專案」至昨天下午四時，收到超過十萬筆捐款，金額超過二億八千多萬元捐款，將協助受災地區及災民災害援助、緊急醫療、收容安置及復原重建。

除了現有的捐款模式，民眾今天零時起，也可至四大超商捐款。

另外，花蓮縣政府收到的善款有一億多元，但與六年前○二○六地震時募得廿七億元相差甚大，縣長徐榛蔚昨在臉書再公布捐款訊息，盼各界慷慨解囊；她說，大地震過後不僅是災後復原重建，更是「信心重建」、「信任重建」工程，急需全國人民與花蓮站在一起，她並在留言處貼上「花蓮縣重大災害民間賑災捐款專戶」帳號，盼大眾發揮愛心。

0403花蓮大地震 花蓮強震

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