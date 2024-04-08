太魯閣砂卡礑重點搜救區 大型機具水路遇巨石改山路

花蓮強震第6天，仍有6人失聯，太魯閣砂卡礑是重點搜救區，原研判澳籍新加坡夫妻可能在步道1.5K的五間屋，但搜尋未有發現；大型機具走水路遇巨石無法排除，另闢山路挺進。

花蓮縣消防局特搜隊長簡弘丞說明，依時間及腳程推算，澳籍新加坡夫妻可能在砂卡礑步道1.5K處的五間屋，而游家5口約在砂卡礑步道0.5K處，這是搜尋熱區；上午在五間屋附近的3處崩壁搜尋都沒有結果，下午換第2批搜救人員交班，持續搜索。

而在步道0.5K處的疑似游家3口（游家2大3小，5日發現初步認出罹難的父親和大女兒，還有3人失聯），也持續搜尋。

大型機具要到達砂卡礑步道必須下河谷，昨天從峽谷橋下河床的地方開始前進，上午已前進約500公尺；由於遇到巨石無法排除，團隊另行開闢旁邊山路挺進。

另外，在和仁礦區中和礦場失聯的蕭姓工人，花蓮縣消防局第一大隊和仁分隊長廣文賢說，礦區地型為V字型峽谷，今天山區天候不佳，直升機無法執行任務，所以改走砂石車原路進入礦區，但因山區路段坍方嚴重，只能從峽谷下面慢慢往上推進。

餘震不斷造成落石持續，截至上午已往前推進600、700公尺處，已通過危險地段；不過，稍早山邊崩塌，先暫時將人員撤到安全地區，下午將視狀況持續推進。

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