快訊

王品集團初瓦、嚮辣食物中毒延燒 今再增34例「上吐下瀉」就醫

花蓮強震後餘震已749起 氣象署：不排除還有規模5以上餘震

太魯閣砂卡礑重點搜救區 大型機具水路遇巨石改山路

中央社／ 花蓮縣8日電

花蓮強震第6天，仍有6人失聯，太魯閣砂卡礑是重點搜救區，原研判澳籍新加坡夫妻可能在步道1.5K的五間屋，但搜尋未有發現；大型機具走水路遇巨石無法排除，另闢山路挺進。

花蓮縣消防局特搜隊長簡弘丞說明，依時間及腳程推算，澳籍新加坡夫妻可能在砂卡礑步道1.5K處的五間屋，而游家5口約在砂卡礑步道0.5K處，這是搜尋熱區；上午在五間屋附近的3處崩壁搜尋都沒有結果，下午換第2批搜救人員交班，持續搜索。

而在步道0.5K處的疑似游家3口（游家2大3小，5日發現初步認出罹難的父親和大女兒，還有3人失聯），也持續搜尋。

大型機具要到達砂卡礑步道必須下河谷，昨天從峽谷橋下河床的地方開始前進，上午已前進約500公尺；由於遇到巨石無法排除，團隊另行開闢旁邊山路挺進。

另外，在和仁礦區中和礦場失聯的蕭姓工人，花蓮縣消防局第一大隊和仁分隊長廣文賢說，礦區地型為V字型峽谷，今天山區天候不佳，直升機無法執行任務，所以改走砂石車原路進入礦區，但因山區路段坍方嚴重，只能從峽谷下面慢慢往上推進。

餘震不斷造成落石持續，截至上午已往前推進600、700公尺處，已通過危險地段；不過，稍早山邊崩塌，先暫時將人員撤到安全地區，下午將視狀況持續推進。

0403花蓮大地震 花蓮強震

延伸閱讀

太魯閣官網未更新害外籍遊客白跑一趟 太管處今緊急公告封園

獨／官網未更新！波蘭人為太魯閣遠渡重洋 抵花蓮才知無限期封園

花蓮強震…失聯新加坡夫妻疑受困砂卡礑五間屋 列熱區加強搜救

北港20多人太魯閣驚魂記…幸全數脫困 退休師憶0403大地震：像世界末日

相關新聞

失聯星籍夫妻家屬連夜抵台 趕赴花蓮盼早日尋獲家人

在花蓮強震中失聯的新加坡籍夫妻Sim Hwee Kok（音譯沈惠國）、Neo Siew Choo（梁秀珠），搜救人員昨天...

【重磅快評】花蓮紓困是綁樁 王美花紓困和選舉無關？

強震襲台，花蓮災情慘重，舉世關注。前立委蔡正元在臉書發布訊息，指中國大陸企業家陳光標願捐人民幣1000萬元援助花蓮，消息...

花蓮強震新家來不及遷戶籍就被震垮 山海關屋主怨：什麼補貼都沒有

0403大地震，花蓮縣各地災情嚴重，吉安鄉山海關大樓更被列為危樓、貼紅單示警。屋主黃先生人生第一次買房，3日當天來不及遷...

花蓮強震惹心慌 衛福部4管道提供災後心理支持

0403大地震造成花蓮地區重大災情，目前造成13人死亡，千餘人受傷，許多民眾因此出現心理陰影，持續出現恐慌症狀。衛福部今...

花蓮強震整理包／累積13死、餘震已749起 重大災情、理賠、交通搶修一次看

4月3日上午7點58分左右台灣發生規模7.2有感地震，震央在花蓮縣政府南南東方25.0公里，位於台灣東部海域，地震深度15.5公里，全台明顯搖晃，是921以來最大強震，各地也傳出災情，其中花蓮最為嚴重。

花蓮強震後餘震749起 氣象署：1個月內餘震仍活躍不排除規模5以上

花蓮3日發生芮氏規模7.2地震，目前累積餘震749起。今天下午1時09分，東部海域再發生規模5.1地震，宜花最大震度4級...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。